Эпицентр безумия: ученые используют самую большую коллекцию мозгов для исследования заболеваний

Подвалы датского университета таят в себе интересную коллекцию. Там хранится самое большое количество человеческих мозгов, которую ученые используют для исследований, целью которых является нахождения новых методов лечения заболеваний.

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Бесчисленные полки выстроились вдоль стен подвала в датском университете Оденсе, где хранится, как считается, самая большая в мире коллекция мозгов. В ней насчитывается 9 479 экземпляров, извлеченных из трупов пациентов психиатрических клиник в течение четырех десятилетий до 1980-х годов. Коллекция, которая до сих пор хранится в формалине, была делом всей жизни выдающегося датского психиатра Эрика Стормгрена, пишет Science Alert.

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"Начатая в 1945 году, она была своего рода экспериментальным исследованием", – пояснил Йеспер Ваци Краг, эксперт по истории психиатрии. Стромгрен и его коллеги считали, что, возможно, они смогут узнать что-то о том, где именно в мозге локализуются психические заболевания.

Мозги собирались после вскрытия тел людей, помещенных в психиатрические институты по всей Дании. Ни у умерших, ни у их семей не спрашивали разрешения. "Это были государственные психиатрические больницы, и не было людей со стороны, которые задавали бы вопросы о том, что происходит в этих государственных учреждениях", — заявил Ваци Краг. По его словам, в то время права пациентов не были предметом первостепенной заботы. "Наоборот, общество считало, что его нужно защищать от таких людей", – сказал исследователь из Университета Копенгагена.

В период с 1929 по 1967 год закон требовал стерилизации людей, помещенных в психиатрические клиники. До 1989 года они должны были получить специальное исключение, чтобы им разрешили вступать в брак. "Дания считала психически больных людей "бременем для общества" и полагала, что, если им позволить иметь детей и выпустить их на свободу – они вызовут всевозможные проблемы", – сказал Ваци Краг.

В те времена каждый умерший датчанин подвергался вскрытию, сказал патологоанатом Мартин Виренфельдт Нильсен, директор коллекции. "Это было просто частью культуры, вскрытие было просто еще одной больничной процедурой", – пояснил он.

Эволюция посмертных процедур и растущая осведомленность о правах пациентов привели к тому, что в 1982 году коллекция перестала пополняться. После этого начались долгие и жаркие дебаты о том, что с ней делать. Государственный совет по этике Дании в конце концов постановил, что коллекция должна быть сохранена и использована для научных исследований.

Раскрытие скрытых секретов

Коллекция, долгое время хранившаяся в Орхусе на западе Дании, была перевезена в Оденсе в 2018 году. Исследования коллекции на протяжении многих лет охватывали широкий спектр заболеваний, включая деменцию, шизофрению, биполярное расстройство и депрессию.

"Дебаты в основном улеглись, и теперь люди говорят: "Это очень впечатляющее и полезное научное исследование, если вы хотите узнать больше о психических заболеваниях", – сказал директор коллекции.

Некоторые из мозгов принадлежали людям, страдавшим как психическими расстройствами, так и заболеваниями мозга.

"Поскольку многие из этих пациентов находились в больнице, возможно, половину своей жизни или даже всю жизнь, у них могли быть и другие заболевания мозга, такие как инсульт, эпилепсия или опухоли мозга", – добавил он.

В настоящее время коллекция используется в четырех исследовательских проектах. "Если она не используется, то от нее нет никакой пользы, – сказал бывший глава Ассоциации психического здоровья страны Кнуд Кристенсен, – Теперь она у нас есть, и мы должны ее использовать". Также Кристенсен посетовал на нехватку ресурсов для финансирования исследований.

Нейробиолог Сусана Азнар, специалист по болезни Паркинсона, работающая в исследовательской больнице Копенгагена, использует коллекцию в рамках исследовательского проекта своей команды. Она сказала, что эти мозги уникальны тем, что позволяют ученым увидеть эффект от современных методов лечения.

"Их не лечили теми методами, которые мы имеем сейчас, – сказала она, – Мозг пациентов в наши дни мог быть изменен в результате лечения, которое они получали". Когда команда Азнар сравнит их с мозгом из коллекции, они надеются понять, связаны ли эти изменения с новыми способами лечения.

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