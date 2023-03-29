Смертельно сладкая любовь: как тараканы изменили свои брачные ритуалы из-за сахарных ловушек людей

Из-за частого использования сахара в смертельных ловушках, тараканы забросили использование ненавистной глюкозы для завоевания самок и заменили ее на "коктейль" из мальтотриозы.

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Использование людьми сахара в ловушках для тараканов непреднамеренно привело к тому, что сладкие "подарки", которыми самцы тараканов заманивают самок тараканов для спаривания, стали менее привлекательны для них. Однако пока не стоит радоваться падению сексуальной жизни тараканов – согласно недавнему исследованию, некоторые самцы приспособились сокращать продолжительность прелюдии, чтобы повысить вероятность спаривания, пишет Phys.org.

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Немецкий таракан, маленький, но живучий вид насекомых, является самым распространенным видом тараканов, его можно встретить на кухнях и в ванных комнатах по всему миру. Для заманивания тараканов в ловушки традиционно использовалась глюкоза, разновидность сахара, но 30 лет назад исследователи впервые заметили, что у некоторых немецких тараканов возникла неприязнь к глюкозе, и они стали избегать ловушек.

Согласно новому исследованию, хотя это отвращение к глюкозе может предотвратить попадание немецких тараканов в ловушки с глюкозой, оно также негативно влияет на их репродуктивную деятельность.

Самцы тараканов используют уникальную тактику, чтобы привлечь самок для спаривания. Они поднимают крылья и обнажают специальную железу, которая выделяет "брачный дар" – смесь, содержащую сахар мальтозу. Затем самка запрыгивает на спину самца, чтобы съесть лакомство, которое занимает ее "достаточно долго, чтобы самец просунул брюшко под самку и приступил к спариванию", – поясняется в исследовании.

Однако слюна самки быстро превращает мальтозу в глюкозу. Самки, у которых развилась неприязнь к глюкозе, спрыгивают "прежде, чем самец успевает схватить самку за гениталии", что потенциально может повлиять на будущее размножение вида, отмечается в исследовании.

Но не обнадеживаться, поскольку самцы немецких тараканов приспособились к неприязни к глюкозе и нашли решение проблемы. Эти самцы изменили состав своего брачного дара, значительно уменьшив содержание глюкозы и увеличив количество мальтотриозы более чем в два раза.

Этот сахар чрезвычайно популярен у самок и превращается в глюкозу гораздо медленнее, чем мальтоза. Кроме того, самцы сократили процесс ухаживания, что оставляет меньше времени для преобразования глюкозы. В среднем, самцы, не переносящие глюкозу, начинают спаривание через 2,2 секунды, что почти в два раза быстрее, чем другие тараканы, показало исследование.

К сожалению, обычные самцы тараканов являются большими неудачниками, поскольку они по-прежнему выделяют подарок с избыточным количеством глюкозы и слишком долго начинают спариваться для предпочтений многих самок.

Авторы исследования из Университета штата Северная Каролина подчеркнули важность изучения неприятия глюкозы у тараканов для разработки новых методов контроля их популяции. Некоторые ученые даже предложили отказаться от использования глюкозы в ловушках для тараканов.

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