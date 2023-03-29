Смертельно солодке кохання: як таргани змінили свої шлюбні ритуали через цукрові пастки людей

Через часте використання цукру в смертельних пастках, таргани закинули використання ненависної глюкози для завоювання самок та замінили її на "коктейль" з мальтотріози.

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Використання людьми цукру в пастках для тарганів ненавмисно призвело до того, що солодкі "подарунки", якими самці тарганів заманюють самок тарганів для спаровування, стали менш привабливими для них. Однак поки не варто радіти падінню сексуального життя тарганів — згідно з нещодавнім дослідженням, деякі самці пристосувалися скорочувати тривалість прелюдії, щоб підвищити вірогідність спарювання, пише Phys.org.

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Німецький тарган, маленький, але живучий вид комах, є найпоширенішим видом тарганів, його можна зустріти на кухнях та у ванних кімнатах по всьому світу. Для заманювання тарганів у пастки традиційно використовували глюкозу, різновид цукру, але 30 років тому дослідники вперше помітили, що у деяких німецьких тарганів виникла неприязнь до глюкози, і вони почали уникати пасток.

Згідно з новим дослідженням, хоча ця відраза до глюкози може запобігти потраплянню німецьких тарганів у пастки з глюкозою, вона також негативно впливає на їхню репродуктивну діяльність.

Самці тарганів використовують унікальну тактику, щоб привабити самок для спарювання. Вони піднімають крила та оголюють спеціальну залозу, яка виділяє "шлюбний дар" — суміш, що містить цукор мальтозу. Потім самка застрибує на спину самця, щоб з'їсти ласощі, які займають її "досить довго, щоб самець просунув черевце під самку та розпочав спарювання", — пояснюється в дослідженні.

Однак слина самки швидко перетворює мальтозу на глюкозу. Самки, у яких розвинулася неприязнь до глюкози, зістрибують "перш ніж самець встигає схопити самку за геніталії", що потенційно може вплинути на майбутнє розмноження виду, наголошується в дослідженні.

Але не варто обнадіюватися, оскільки самці німецьких тарганів пристосувалися до неприязні до глюкози та знайшли рішення проблеми. Ці самці змінили склад свого шлюбного дару, значно зменшивши вміст глюкози та збільшивши кількість мальтотріози більш ніж удвічі.

Цей цукор надзвичайно популярний у самок та перетворюється на глюкозу набагато повільніше, ніж мальтоза. Крім того, самці скоротили процес залицяння, що залишає менше часу для перетворення глюкози. У середньому, самці, які не переносять глюкозу, починають спарювання через 2,2 секунди, що майже вдвічі швидше, ніж інші таргани, показало дослідження.

На жаль, звичайні самці тарганів є великими невдахами, оскільки вони, як і раніше, виділяють подарунок із надлишковою кількістю глюкози та занадто довго починають спаровуватися для переваг багатьох самок.

Автори дослідження з Університету штату Північна Кароліна наголосили на важливості вивчення неприйняття глюкози у тарганів для розробки нових методів контролю їхньої популяції. Деякі вчені навіть запропонували відмовитися від використання глюкози в пастках для тарганів.

Раніше Фокус писав про тарганів-мутантів, яких створили вчені. Дослідники вперше використали технологію CRISPR на тарганах, що відкриває нові можливості для редагування генів комах.