Проблема найдена. Новое исследование раскрыло потенциальный способ лечить хронические боли

Проникнув в неизученный мир сигналов мозга, исследователи обнаружили признаки, по которым можно определить интенсивность боли, испытываемой человеком.

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Результаты нового исследования действительно можно назвать революционным моментом в науке, ведь впервые ученые успешно интерпретировали неврологические тонкости, лежащие в основе хронической боли. Результатом стало понимание работы мозга, потенциально позволяющее терапевтическим методам, подобным тем, которые применяются при болезни Паркинсона и депрессии, помочь людям, постоянно страдающим от хронической боли, пишет The Guardian.

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Прасад Ширвалкар, руководитель этого проекта и невролог из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, поделился своими соображениями. "Наши результаты свидетельствуют о том, что хроническую боль в ее сложном проявлении можно отследить и предсказать в реальных жизненных ситуациях – будь то прогулка с домашним питомцем или начало нового дня", – сказал он.

Хроническая боль, которую часто называют "тихой эпидемией", охватывает примерно 28 миллионов взрослых только в Великобритании, что составляет 44% населения. Несмотря на не прекращающееся лечение и прием лекарств, эти люди продолжают бороться с постоянной болью, которая длится более трех месяцев. Она является незваным гостем, проникающим в их жизнь, причины которой варьируются от артрита и рака до диабета и инсульта.

Из-за постоянных попыток людей справиться с болью любыми средствами, медицинская промышленность отмечает резкий рост числа рецептов на опиоиды. Однако существующие методы лечения остаются недостаточными, что требует коренного изменения подходов в здравоохранении к пациентам, страдающим от непрекращающейся боли.

В своем новом исследовании Ширвалкар и его команда стратегически разместили электроды у четырех пациентов, страдающих от непрекращающейся хронической боли вследствие инсульта или потери конечностей. Эти приспособления помогали пациентам фиксировать активность мозга в передней поясной коре (ППК) и орбитофронтальной коре (ОФК) с помощью удобного устройства дистанционного управления.

В сопровождении кратких опросов по оценке боли они периодически документировали снимки своей мозговой активности. Эта важнейшая комбинация данных опросов и записей мозговой активности позволила ученым обучить алгоритм, позволяющий прогнозировать болевые ощущения человека на основе электрических сигналов его ОФК. Как выразился Ширвалкар, "мы придумали объективное мерило для такой боли".

Дальнейшие исследования выявили различия в активности мозга, связанные с острой или временной болью, по сравнению с хронической болью. Это может стать недостающим кусочком информации, объясняющим, почему стандартные болеутоляющие средства не могут обеспечить достаточное облегчение хронической боли, в отличие от мимолетной агонии от случайной травмы.

Ширвалкар подчеркнул: "Хроническая боль – это не просто затянувшаяся итерация острой боли; это отдельная сущность в мозге. Наша надежда заключается в использовании этого нового понимания для персонализации терапии стимуляции мозга, направленной на самые сильные виды боли".

Эти результаты могут стать столь необходимым толчком для клинических испытаний, исследующих глубокую стимуляцию мозга (ГСМ) в качестве меры по регулированию хронической боли. ГСМ, хотя и является крайней мерой лечения, использует электрические импульсы для противодействия разрушительным сигналам в мозге. Этот метод уже используется для лечения болезни Паркинсона и большого депрессивного расстройства.

Профессор Блэр Смит, эксперт по хронической боли из Университета Данди и внешний наблюдатель, высоко оценил результаты исследования, подчеркнув при этом отсутствие в настоящее время объективных показателей боли, что препятствует эффективной оценке лечения. Если это новаторское исследование удастся расширить, то, по мнению Смита, оно может привести к объективному измерению боли и более глубокому пониманию биологических механизмов, лежащих в ее основе.

Однако он также предупреждает о многогранной природе боли, которая переплетается с психологическими, социальными и культурными элементами, а также с прошлым опытом и ожиданиями боли. Цитируя эссеиста Нассима Талеба, он сказал: "Как изучение чернил не может прояснить литературу, так и изучение одной лишь нейробиологии может не дать полного понимания человека".

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