Очень опасное предприятие. Чтобы заглянуть в сердце Земли, ученые использовали ядерные взрывы

Существует не так много способов взглянуть на ядро нашей планеты и один из них связан с ядерным оружием.

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В 1960-70-х годах США и Советский Союз провели ряд ядерных испытаний. Они весьма разрушительны для непосредственной окружающей среды и будущего, ведь применение подобного оружия может спровоцировать ледниковый период. Однако исследователи также обнаружили и удивительно положительную сторону этих исследований для изучения ядра Земли, пишет IFLScience.

Отметим, что не существует прямых способов взглянуть на "сердце планеты", по крайней мере, без того, чтобы сгореть дотла. Во-первых, самая глубокая яма, которую человечеству когда-либо удалось пробурить в земле, получившая прозвище "вход в ад", достигала 12 263 метра, что далеко даже для прорыва земной коры в нижних слоях. Однако исследователям удалось достаточно эффективно заглянуть под поверхность, используя землетрясения, способ известный как сейсмическая томография.

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Когда на Земле происходят землетрясения, волны энергии рассыпаются во всех направлениях. Исследователи поняли, что измеряя толчки в нескольких местах на поверхности, они вполне способны создать карту недр планеты. Так как камни и жидкости внутри Земли имеют разную плотность, а следовательно волны будут проходить сквозь них с разной скоростью. Это и позволило геологам понять, через какой тип материала они проходят.

В конце 20-го столетия исследователи предположили, что ядро нашей планеты вращается быстрее, чем другие ее слои. В исследовании 2022 году ученые из Университета Южной Калифорнии использовали данные о волнах, собранные во время подземных испытаний ядерной бомбы, проведенных СССР на арктическом архипелаге Новая Зеландия еще в 1971-74 годах. Используя эти данные, ученые обнаружили, что ядро Земли напротив, вращается медленнее, чем предполагалось ранее — примерно на 0,1 градуса в год.

Позже команда изучила данные испытаний, проведенных США вблизи Аляски в 1969 и 1971 годах, и обнаружила, что внутреннее ядро Земли изменило направление, вращаясь на 0,1 градуса по крайней мере в год.

По словам профессора наук о Земле Джона Виднейла, идея о том, что внутреннее ядро планеты колеблется, разделила научное сообщество на два лагеря. Ученый отмечает, что они надеялись увидеть то же направление и скорость вращения в более ранней паре испытаний, однако результат оказался противоположным, что весьма удивило исследователей.

Исследователи предположили, что колебания могут быть обусловлены колебаниями продолжительности земного дня, которая меняется примерно на плюс-минус 0,2 секунды в шестилетнем цикле. Результаты исследования подтверждают сдвиги поверхности планеты в сравнении с внутренним ядром, как и предполагалось в течение последних двух десятков лет.

Однако последние наблюдения также показывают, что внутреннее ядро Земли вращалось немного медленнее в период с 1969 по 1971 года, а затем двигалось в обратном направлении в период с 1971 по 1974 год. Исследователи также отмечают, что в этот период, как и предполагалось ранее, увеличивалась и уменьшалась продолжительность земного дня.

Таким образом ученые пришли к выводу, что продолжительность земных дней на самом деле более изменчива, чем мы могли бы предположить ранее. Исследователи отмечают, что на скорость вращения влияют сразу несколько факторов, в том числе и удаление Луны от Земли, что заставляет нашу планету замедляться. Данное исследование также предполагает, что внутреннее ядро также играет важную роль в продолжительности дней на нашей планете.

По словам Виднейла, "сердце планеты" не зафиксировано и постоянно находится в движении, то и дело перемещаясь туда-сюда на пару километров каждые шесть лет.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, почему ядро Земли твердое, хоть и горячее поверхности Солнца.