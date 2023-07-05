Прогулки вне своего тела: в них виноват сосискообразный участок нашего мозга

Необычные симптомы эпилепсии у мужчины привели к прорыву в неврологии. Удивительное открытие меняет наше представление о самосознании и его связи с крохотной частью мозга.

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Ощущение себя чужим в своем собственном теле. Даже сама фраза звучит жутко. Именно такие ощущения испытал человек, больной эпилепсией, когда обратился к доктору Джозефу Парвизи, профессору неврологии из Стэнфордского университета. Это привело к увлекательному исследованию того, как определенная часть нашего мозга, называемая передним прекунеусом, может формировать наше чувство физического "я". Об этой необычной истории сообщает NPR.

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Когда мы говорим о переднем прекунеусе, мы представляем себе кусочек мозга в форме сосиски. Он находится между двумя половинами мозга. Оказалось, что эта не слишком известная область мозга играет решающую роль в нашем ощущении принадлежности к своему телу — концепции, называемой "телесным Я". Это как бы центр управления "я-есть".

Но почему это важно для нас с вами? Дело вот в чем: это новое понимание переднего прекунеуса может помочь нам разработать более безопасные анестетики, использующие электричество вместо наркотиков. Кроме того, это может пролить свет на то, как препараты, изменяющие сознание, такие как кетамин, помогают бороться с депрессией.

Команда доктора Парвизи наткнулась на это важное открытие, когда мужчина с необычными симптомами впервые обратился в Стэнфордскую программу по эпилепсии в 2019 году. Исследователи решили, что припадки вызывают эти симптомы из-за их влияния на область мозга, называемую постеромедиальной корой. Это область мозга, расположенная на затылке, известная своей ролью в нашем повествовательном "я" — личной автобиографии, которую мы создаем, чтобы определить, кто мы есть. Они предположили, что эта область повествовательного "я" отвечает и за телесное "я".

Однако, проведя серию экспериментов со стимуляцией электродами различных областей мозга, они обнаружили нечто неожиданное. Когда они стимулировали передний прекунеус пациента и восьми других добровольцев, у всех произошел сдвиг в ощущении телесного "я". Они стали ощущать себя сторонними наблюдателями своих мыслей и эмоций, по сути, испытывая внетелесные ощущения.

Таким образом, похоже, что передняя часть прекунеуса отвечает за наше чувство непосредственного переживания происходящего. Мы думаем, что это может быть способом для мозга обозначить каждый опыт в окружающей среде как "мой", — говорит Парвизи.

Этот вывод также согласуется с работой Кристофа Лопеса, французского исследователя, который предполагает, что наше физическое "я" может частично определяться сигналами от нашего внутреннего уха, которое определяет движение и положение нашего тела. Эти сигналы могут обрабатываться передним прекунеусом. Интересно, что такие вещества, как кетамин, которые, как известно, влияют на переднюю часть прекунеуса, могут создавать в мозге аналогичную путаницу в отношении физических ощущений.

Это может проложить путь к разработке анестетиков, в которых вместо лекарств используются направленные электрические импульсы, что снижает потенциальные побочные эффекты. Как сказал Патрик Пурдон, доцент Гарвардской медицинской школы: "Вы сможете воздействовать на конкретные участки мозга, не вызывая при этом общемозгового и общесистемного эффекта".

Хотя нам еще многое предстоит узнать о работе мозга, этот "сосискообразный" участок мозга может стать важным ключом к нашему пониманию самосознания и, возможно, даже к более эффективным методам лечения.

Ранее Фокус писал о том, что форма мозга отвечает за наши мысли, чувства и поведение. Недавнее исследование показало, что физическая форма мозга может иметь большее значение, чем его сложная сеть связей и, возможно, мы неправильно понимаем его устройство.

Также Фокус писал о том, действительно ли наш мозг созревает уже к 25 годам. Изучив последние исследования, ученые решили опровергнуть предвзятые мнения.