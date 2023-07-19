Беседа с Сократом и ванна с Клеопатрой. Какая эпоха в истории человечества была лучшей для жизни

Если бы путешествия во времени действительно существовали и мы могли бы отправиться куда угодно, какую эпоху выбрали бы вы?

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Последние несколько лет, мягко говоря, были не самыми лучшими. Будь то пандемия коронавируса и вызванные ей ограничения, война или экономические проблемы, бушующие по всему миру, справедливым будет утверждение, что 2020-е годы пока не были такими уж хорошими, как мы надеялись, пишет IFLScience.

Однако есть ли лучшее время для жизни? В данный момент в Twitter разгорелась настоящая дискуссия, после того как аккаунт HistoryInMemes задал следующий вопрос: если бы вы могли быть частью любой древней цивилизации, какую бы вы выбрали?

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Древняя Греция

Древняя Греция стала одним из самых популярных ответов среди респондентов: многие ответили, что им хотелось бы пообщаться с Сократом и Аристотелем. Впрочем, такой ли уж хороший этот выбор? В то время как древние греки внесли невероятный вклад в области математики, астрономии, философии и медицины, построили удивительные здания, которые и годы спустя выглядят великолепно, для большинства в Древней Греции жизнь была довольно тяжелой.

Дело в том, что большинство древних греков жили в сельской местности и деревнях, обрабатывая скудные сельскохозяйственные угодья. В одной из своих работ историки Эстель Гальбуа и Сильви Ружье-Блан писали, что взгляд греческого общества на бедных часто был критическим и всячески исключал их. Считалось, что бедняки "имеют низкую нравственность и деградацию неуверенности и нечестия". Исторические факты свидетельствую о том, что они грабили алтари, крали подношения, лгали и делали многое другое, чтобы иметь возможность выжить.

Но, несмотря на все это, вы, вероятно, могли бы почувствовать себя здесь лучше в социальном планет, чем в другие моменты истории. Исторические записи свидетельствуют о том, что в городах бедняки занимали открытые места, общественное крыльцо или дороги, и нет никаких свидетельств, указывающих на законодательство, чтобы изгнать их. Беднейшие также могли посещать общественные бани и систематически присутствовали у храмов.

Древний Египет

Древний Египет и Рим — эти две древние цивилизации также были весьма популярными ответами. Как и в любой другой цивилизации, насколько ужасно жить в те времена, зависит от вашего положения. Очевидно, хорошо быть фараоном, но едва ли приятно быть его рабами.

Если бы для путешествия в древнюю эпоху вы выбрали Египет, чтобы помочь в строительстве пирамид, ваша жизнь, вероятно, была бы чрезвычайно тяжелой. Впрочем, не такой плохой, как можно было бы ожидать. Вопреки распространенному мнению, египетские пирамиды вовсе не были построены рабами — исследователи пришли к выводу, что они были возведены наемными рабочими. Об этом свидетельствует обнаружение рабочей деревни и кладбища на пирамидах Хефрена и Микерина в 1990-х годах.

Ученые отмечают, что рабочих хоронили в могилах из сырцового кирпича с пивом и хлебом, которые можно взять с собой в загробную жизнь. Исследователи считают, что близость деревни и захоронений к пирамидам позволяет предположить, что строители в действительности были наемными рабочими.

Анализ останков показал, что они придерживались богатой белком диеты, что было неслыханно для того времени. Кроме того, существуют доказательства, что сломанные кости рабочих были вправлены, а одному человеку даже ампутировали ногу, после чего он прожил еще не менее 14 лет — то есть, ему была оказана медицинская помощь.

Ранее Фокус писал о том, что ученые назвали самый старый сохранившийся город на Земле.