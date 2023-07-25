Отбирает радость и сон. Долгосрочное одиночество превращается в источник проблем со здоровьем

Новое большое научное исследование обнаружило очередную опасность хронического одиночества. На этот раз на кону не ваша личная жизнь или радость, а ваш сон, утверждают ученые.

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Завершившееся недавно четырехлетнее исследование показало, что одиночество может стать причиной проблем со сном по мере взросления. Люди, чувствующие себя изолированными или одинокими, склонны к таким проблемам, как трудности с засыпанием, слишком раннее пробуждение и чувство усталости даже после сна, пишет PsyPost.

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Отсутствие полноценного сна или бессонница могут быть причиной не только плохого настроения и дневной сонливости. Эти факторы могут повлиять на вашу способность выполнять повседневную деятельность, а в долгосрочной перспективе — увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний, слабоумия и даже смерти. А поскольку население Земли живет все дольше, ожидается, что эти проблемы со сном станут еще более распространенными.

Авторы исследования хотели выяснить, какие факторы вызывают проблемы со сном у людей с возрастом. Они предположили, что одиночество и социальная изоляция могут быть одними из факторов, приводящих к проблемам со сном у пожилых людей.

Ведущий научный сотрудник исследования Бэй Ву проявляет особый интерес к тому, как взаимосвязаны наша социальная жизнь и здоровье. Она пояснила, что понимание того, как социальные факторы, такие как одиночество и изоляция, влияют на режим сна, может привести к улучшению общего состояния здоровья и самочувствия пожилых людей.

Группа исследователей проанализировала данные более 9000 участников старше 50 лет, участвовавших в общенациональном медицинском исследовании в США. В начале исследования никто из этих людей не сообщал о проблемах со сном.

Для измерения уровня социальной изоляции, одиночества и симптомов бессонницы использовались различные инструменты. Кроме того, учитывался целый ряд факторов, включая возраст, пол, образование, доход, образ жизни, депрессивные симптомы, когнитивные функции и наличие хронических заболеваний.

В ходе исследования было установлено, что более чем у 1500 участников появился хотя бы один симптом бессонницы. Среди них около 15% с трудом засыпали, около 12% испытывали трудности с засыпанием, 14% просыпались слишком рано, а 13% чувствовали усталость даже после сна.

Большинство участников исследования принадлежали к расовым или этническим меньшинствам, имели более низкий уровень образования, более низкий доход, были менее физически активны, курили, имели больше депрессивных симптомов, более низкую когнитивную функцию и больше хронических заболеваний.

Проанализировав все полученные данные, исследователи обнаружили, что у людей, отмечавших чувство одиночества, вероятность развития симптомов бессонницы была почти в два раза выше. Даже после учета других факторов риск для этой группы оставался значительно выше.

Однако стоит отметить, что социальная изоляция сама по себе не так сильно влияет на проблемы со сном, если учитывать другие медицинские и социально-демографические факторы.

Проведенное исследование дает ценную информацию для понимания проблем сна у пожилых людей, хотя и имеет свои недостатки. Например, все данные были получены от самих участников, что может внести некоторую погрешность. Кроме того, исследователи не располагали данными о продолжительности проблем со сном, а также не могли учесть некоторые состояния, например, большое депрессивное расстройство, которое, как известно, ассоциируется с бессонницей.

Результаты данного исследования подчеркивают необходимость принятия мер в области общественного здравоохранения, направленных на развитие близких эмоциональных отношений, что потенциально может уменьшить проблемы со сном у людей среднего и пожилого возраста. Однако для выяснения точных связей между одиночеством, социальной изоляцией и проблемами сна необходимы дальнейшие исследования.

Хотя данное исследование не является панацеей от проблем со сном у людей, оно позволяет понять факторы, которые могут способствовать возникновению этих проблем и это важно. Как и принято в области науки, каждая новая крупица знаний приближает нас на один шаг ближе к решению проблемы.

Ранее Фокус писал о том, что мозг одиноких людей работает совсем по-другому. Исследование показало, что существуют отличия не только между одинокими и не одинокими людьми, но даже между отдельными одиночками.

Также Фокус писал о том, что риск сердечной недостаточности повышен у одиночек. Как социальная изоляция, так и одиночество связаны с более высокими показателями заболевания.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.