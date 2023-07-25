Відбирає радість і сон. Довгострокова самотність перетворюється на джерело проблем зі здоров'ям

Нове велике наукове дослідження виявило чергову небезпеку хронічної самотності. Цього разу на кону не ваше особисте життя чи радість, а ваш сон, стверджують учені.

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Чотирирічне дослідження, що завершилося нещодавно, показало, що самотність може стати причиною проблем зі сном у міру дорослішання. Люди, які почуваються ізольованими або самотніми, схильні до таких проблем, як труднощі із засинанням, надто раннє пробудження і відчуття втоми навіть після сну, пише PsyPost.

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Відсутність повноцінного сну або безсоння можуть бути причиною не тільки поганого настрою і денної сонливості. Ці фактори можуть вплинути на вашу здатність виконувати повсякденну діяльність, а в довгостроковій перспективі — збільшити ризик серцево-судинних захворювань, недоумства і навіть смерті. А оскільки населення Землі живе все довше, очікується, що ці проблеми зі сном стануть ще більш поширеними.

Автори дослідження хотіли з'ясувати, які чинники спричиняють проблеми зі сном у людей з віком. Вони припустили, що самотність і соціальна ізоляція можуть бути одними з чинників, що призводять до проблем зі сном у літніх людей.

Провідний науковий співробітник дослідження Бей Ву виявляє особливий інтерес до того, як взаємопов'язані наше соціальне життя і здоров'я. Вона пояснила, що розуміння того, як соціальні чинники, як-от самотність та ізоляція, впливають на режим сну, може призвести до поліпшення загального стану здоров'я і самопочуття літніх людей.

Група дослідників проаналізувала дані понад 9000 учасників, старших за 50 років, які брали участь у загальнонаціональному медичному дослідженні в США. На початку дослідження ніхто з цих людей не повідомляв про проблеми зі сном.

Для вимірювання рівня соціальної ізоляції, самотності та симптомів безсоння використовувалися різні інструменти. Крім того, враховували цілу низку чинників, включно з віком, статтю, освітою, доходом, способом життя, депресивними симптомами, когнітивними функціями та наявністю хронічних захворювань.

Під час дослідження було встановлено, що більш ніж у 1500 учасників з'явився хоча б один симптом безсоння. Серед них близько 15% насилу засинали, близько 12% відчували труднощі із засинанням, 14% прокидалися занадто рано, а 13% відчували втому навіть після сну.

Більшість учасників дослідження належали до расових або етнічних меншин, мали нижчий рівень освіти, нижчий дохід, були менш фізично активними, курили, мали більше депресивних симптомів, нижчу когнітивну функцію та більше хронічних захворювань.

Проаналізувавши всі отримані дані, дослідники виявили, що у людей, які відзначали почуття самотності, ймовірність розвитку симптомів безсоння була майже вдвічі вищою. Навіть після врахування інших факторів ризик для цієї групи залишався значно вищим.

Однак варто зазначити, що соціальна ізоляція сама по собі не так сильно впливає на проблеми зі сном, якщо враховувати інші медичні та соціально-демографічні чинники.

Проведене дослідження дає цінну інформацію для розуміння проблем сну в літніх людей, хоча й має свої недоліки. Наприклад, усі дані були отримані від самих учасників, що може внести деяку похибку. Крім того, дослідники не мали даних про тривалість проблем зі сном, а також не могли врахувати деякі стани, наприклад, великий депресивний розлад, який, як відомо, асоціюється з безсонням.

Результати цього дослідження наголошують на необхідності вжиття заходів у галузі громадської охорони здоров'я, спрямованих на розвиток близьких емоційних стосунків, що потенційно може зменшити проблеми зі сном у людей середнього та похилого віку. Однак для з'ясування точних зв'язків між самотністю, соціальною ізоляцією та проблемами сну необхідні подальші дослідження.

Хоча дане дослідження не є панацеєю від проблем зі сном у людей, воно дає змогу зрозуміти фактори, які можуть сприяти виникненню цих проблем і це важливо. Як і заведено в галузі науки, кожна нова крихта знань наближає нас на один крок ближче до вирішення проблеми.

Раніше Фокус писав про те, що мозок самотніх людей працює зовсім по-іншому. Дослідження показало, що існують відмінності не тільки між самотніми і не самотніми людьми, але навіть між окремими одинаками.

Також Фокус писав про те, що ризик серцевої недостатності підвищений у одинаків. Як соціальна ізоляція, так і самотність пов'язані з більш високими показниками захворювання.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.