Промахнулись на 100 метров. Почему Гринвичский меридиан расположен не там, где должен

Исследователи рассказали, какие факторы повлияли на то, что фактический нулевой меридиан находится в ста метрах от того места, где должен быть.

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Гринвич в Лондоне является домом для нулевого меридиана, однако простого посещения всемирно известной Королевской обсерватории, увы, будет недостаточно, чтобы действительно перешагнуть из одного полушария в другое, пишет IFLScience.

Исследователи объясняют, это потому, что фактический нулевой меридиан теперь отклоняется от того места, где он впервые был установлен в 1884 году. Сегодня это отклонение составляет 102,5 метра. Ученые отмечают, что в этом можно винить прогресс технологий и науку, а также международное сотрудничество.

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Отметим, что меридиан — линия, соединяющая один полюс небесного тела с другим, сохраняющая долготу. В отличие от экватора, который можно определить физически, меридианы во вращающихся телах остаются произвольными. Простыми словами, вы можете установить его там, где хотите, что люди и делали тысячи лет. Долгота дает вам координаты восток-запад, но это работает, только если у вас есть нулевая точка. И эта точка – нулевой меридиан.

Столетиями страны устанавливали нулевые меридианы по своему усмотрению, но переломный момент произошел в Англии. В течение веков здесь нулевой меридиан проходил через собор Святого Павла в центре Лондона, пока в 1721 году его не перенесли в Гринвич. Приблизительно в то же время были разработаны способы измерения долготы в море, а в 1767 году Королевская обсерватория опубликовала первый Морской альманах. По сути, все это и сделало Гринвич точкой отсчета на карте.

По словам куратора Королевской обсерватории в Гринвиче Луизы Девой, меридиан устанавливается по точному времени прохождения определенных звезд над головой, и, по сути, все было хорошо еще несколько десятилетий назад.

Традиционный Гринвичский меридиан (пунктирная линия) проходит через Королевскую обсерваторию Гринвича, а фактический нулевой меридиан немного смещен (сплошная линия) Фото: Google Maps

Однако использование Глобальной навигационной спутниковой системы (GPS), выявило несоответствие между те, что было установлено в качестве нулевого меридиана, и тем, где он на самом деле должен располагаться. Изначально ученые полагали, что проблема вызвана внутренними протоколами спутников или небольшими проблемами с хронометражем.

Однако достаточно скоро оказалось, что это не так. Исследование 2015 года показало, что проблема в гравитации. Дело в том, что астрономический метод требует, чтобы звезды проходили точно над головой, однако насколько можно быть уверенным, где находится "верх"?

По словам Девой, обычный подход заключался в том, чтобы найти "низ". В результате это было сделано с помощью гравитации, ведь она притягивает все к центру планеты. Однако гравитация на Земле, увы, не везде одинакова, так как внутренняя часть планеты и ее поверхность имеют различия.

В результате на измерения, которые были сделаны в Гринвиче, повлияли локальные изменения гравитации, так как гравитационное притяжение вокруг всей нашей планеты, увы, не постоянно. В то же время навигационные спутники движутся вокруг самого центра Земли и на них не влияют изменения — дело в том, что и много и они проводят много измерений на расстоянии, которое сглаживается.

В результате этих не состыковок вся система буквально "начала немного сдвигаться". В результате меридиан спутника находится приблизительно в 102 с половиной метрах к востоку от меридиана Гринвича.

Отметим, что астрономический и спутниковый подходы были приведены в соответствие с международным эталонным меридианом, который теперь является нулевым.

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