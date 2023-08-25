Польская капсула времени. Новый владелец нашел в подвале стриптиз-клуба совсем не то, что ожидал

Марьян Звольский, предприниматель из Хмельника, несколько лет назад купил бывший стриптиз-клуб, закрытый на 15 лет. В подвале здания его ждала неожиданная находка: миква, водный резервуар для омовения.

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Хмельник, городок, расположенный на просторах Польши, когда-то населяли преимущественно евреи, что составляло примерно 80% его жителей до Холокоста. Предыстория этой находки уходит корнями в поселение евреев-сефардов — группы, насильно изгнанной из Испании во времена инквизиции. Эти переселенцы нашли убежище в Хмельнике и в конце концов взялись за строительство синагоги, пишет Arkeonews.

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К сожалению, после Второй мировой войны в местечке остались лишь четверо еврейских жителей, которые могли бы рассказать о его истории.

Ночной клуб "Сфинкс", в котором обнаружили микву, прекратил свою деятельность примерно пятнадцать лет назад. Даже в запущенном состоянии сохранились остатки его активности, в частности неповрежденная барная стойка, украшенная вывеской Heineken, и символический элемент заведения — шест, на котором когда-то устраивали стриптиз.

На удивление, ритуальные помещения хорошо сохранились Фото: Ofer Adaret

На удивление, ритуальные помещения хорошо сохранились: сине-белая плитка на полу с течением времени осталась неповрежденной, а стены украшены звездами Давида. Рядом с главной миквой расположена меньшая по размерам, которая, вероятно, служила для ритуальных нужд женщин.

Меир Булка, горячий сторонник сохранения еврейского наследия в Польше, выразил свое удивление: "Вы входите в подвал, и вы попадаете в другой мир. Это как капсула времени".

Звольский, который по совместительству руководит похоронным бюро в соседнем Кельце, городе, омраченном трагическими событиями погрома 1946 года, приведшего к гибели 42 евреев, надеется превратить это место в туристический объект.

Находка в Польше

Выражая свои чувства, Звольский сказал: "Я здесь родился и вырос, поэтому мне небезразлична история этого места. Я не хочу, чтобы это исчезло. Я призываю людей помнить о прошлом, а также призываю вас, евреев, сохранить его и позаботиться о том, чтобы его помнить".

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