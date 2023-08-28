Новый кот Шредингера. Эффект плацебо расколол людей на два лагеря и вызвал бурное обсуждение

В центре очередных ожесточенных споров в интернете оказалось самое противоречивое в мире медицины средство — простое плацебо.

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Эффект плацебо, означающий улучшение самочувствия при приеме неэффективных средств лечения, например, сахарной таблетки, представляет собой удивительное явление. Многие из нас уже не раз слышали о нем — пациенту дают пустышку, и он почему-то чувствует себя лучше, хотя таблетка не обладает никакими лечебными свойствами. Но недавние дискуссии пролили свет на тот факт, что эффект плацебо может проявляться даже тогда, когда пациенты знают, что получают плацебо, противореча самой сути эффекта, пишет IFLScience.

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Давайте разберемся в этом подробнее. Некоторые исследователи провели интригующий эксперимент. Они объяснили группе участников концепцию эффекта плацебо, а затем приложили к их предплечьям нагревательные пластины. Участники знали, что им дают плацебо-крем, однако они смогли терпеть тепло дольше, чем те, кому дали плацебо без объяснения причин. И этим дело не ограничивается. Были даже случаи, когда пациенты с болезнью Паркинсона демонстрировали заметные улучшения после приема плацебо.

И это не просто занимательные эксперименты — врачи действительно часто внедряют плацебо в свою практику. По данным одного опроса, за год 3% американских врачей использовали в качестве плацебо физраствор, 2% — сахарные таблетки, 41% — безрецептурные болеутоляющие средства и 38% — витамины. Довольно удивительным результатом того же опроса стало то, что 13% врачей использовали в качестве плацебо даже антибиотики и седативные препараты.

Однако не все согласны с идеей использования плацебо. Некоторые утверждают, что использование плацебо может быть расценено как обман пациентов. Другие считают, что наблюдаемые улучшения после приема плацебо могут быть просто обусловлены естественным развитием болезни или статистическим явлением, называемым "регрессией к среднему значению", которое означает, что если наблюдается экстремальное значение, то следующее наблюдение будет, как правило, ближе к среднему. Бурные дискуссии на этот счет разразились на платформе Х (бывший Twitter), после того как один из пользователей указал на то, что эффект плацебо все равно наблюдается даже у людей, знающих что употребляемые ими препараты никак им не помогут. Но отходя от высказывания мнений на этот счет и ориентируясь на научный подход, давайте вспомним исследования, которые уже затрагивали необычную природу данного эффекта.

В далеком 2001 г. для того, чтобы действительно понять влияние плацебо, группа специалистов проанализировала 114 клинических исследований, в которых сравнивалось влияние плацебо и отсутствие лечения вообще. Результаты? Плацебо действительно показали определенный эффект в отношении боли и других субъективных ощущений пациентов, но не было получено существенных доказательств того, что плацебо могут привести к реальным изменениям в заболеваниях или состояниях.

Последующее исследование, проведенное в 2004 году, подтвердило эти выводы. В нем вновь были найдены ограниченные доказательства эффекта плацебо и даже отмечено, что тот незначительный эффект, который наблюдался, мог быть обусловлен необъективностью самого исследования.

В заключение следует отметить, что мир эффекта плацебо интригующий, но чрезвычайно сложный. Хотя он может принести некоторое облегчение при субъективных переживаниях и симптомах, таких как боль, все еще остается открытым вопрос об его более широкой эффективности и механизме действия. Поэтому, эффект плацебо – это не просто сахарная таблетка, а понимание более глубоких тонкостей работы нашего разума и тела, до которых нам еще предстоит докопаться.

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