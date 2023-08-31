Надежда для миллионов людей. Препарат от рака стал спасением для больных ВИЧ

Больным ВИЧ больше не надо постоянно принимать лекарства от недуга, ведь более эффективной альтернативой им может стать препарат, изначально предназначающийся для лечения рака крови.

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ВИЧ является неизлечимым заболеванием для миллионов людей по всему миру. Каждый человек, лично сталкивающийся с этим недугом, обречен до конца дней регулярно принимать лекарства. Но недавно ученые достигли прогресса в попытке положить конец пожизненной необходимости принимать лекарства от ВИЧ, используя препарат, который первоначально был разработан для лечения рака крови, пишет New Atlas.

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Современное лечение ВИЧ-инфекции называется антиретровирусной терапией (АРТ). Она действительно хорошо помогает держать вирус в узде и сводит его присутствие в крови практически к нулю. Но есть одна загвоздка. Если прекратить прием АРТ, вирус может вернуться, поскольку он прячется в некоторых наших иммунных клетках. Это похоже на то, как если бы вирус долго дремал, а потом проснулся, когда все стало ясно. Именно из-за этого спящего вируса ВИЧ-инфицированные люди вынуждены пожизненно принимать лекарства.

В течение многих лет исследователи решали задачу: найти способ борьбы с этим коварным, скрытым вирусом и избавиться от него. И, похоже, их труды наконец-то начали окупаться.

Группа австралийских исследователей протестировала препарат венетоклакс, применяемый для лечения рака крови, чтобы выяснить, может ли он бороться с дремлющим ВИЧ. Когда препарат применялся самостоятельно, без обычного лечения ВИЧ, оказалось, что он способен задержать возвращение вируса на две недели. Это первое исследование в области ВИЧ-инфекции, которое открывает большие перспективы изменения метода долгосрочного сдерживания недуга.

Для тех, кто хочет более подробно углубиться в тему, вот небольшой научный экскурс. Раковые опухоли крови, такие как лейкемия, вырабатывают большое количество белка, который не дает раковым клеткам самоуничтожиться. Венетоклакс разрушает этот белок, заставляя раковые клетки умирать. А теперь, похоже, это действие может быть направлено и против "спящего" ВИЧ.

В своих экспериментах ученые давали препарат ВИЧ-инфицированным мышам в течение трех-шести недель. Когда они прекращали давать препарат, вирус у некоторых мышей оставался "спящим" до трех недель. Это было дольше, чем у мышей, не получавших венетоклакс. Команда даже попробовала сочетать венетоклакс с другим препаратом, и эта комбинация увеличила время пребывания вируса в спящем состоянии.

По словам одного из исследователей хотя один препарат не может полностью уничтожить ВИЧ, венетоклакс продемонстрировал значительный потенциал в долгосрочной борьбе с ним.

Была сделана еще одна многообещающая находка. Используя иммунные клетки людей с ВИЧ, специалисты обнаружили, что венетоклакс уменьшает количество ДНК ВИЧ. Это говорит о том, что препарат убивает инфицированные клетки, воздействуя на их механизмы выживания.

Однако, прежде чем праздновать победу, необходимо помнить, что то, что работает на мышах, не всегда работает так же, как на людях. Энтони Келлехер, другой эксперт в этой области, говорит, что, несмотря на многообещающие результаты, нам необходимы клинические испытания на людях, чтобы убедиться в эффективности и безопасности препарата для пациентов с ВИЧ.

К счастью, в конце этого года в Дании начнутся клинические испытания. Ожидается, что в 2024 году оно будет расширено до Мельбурна.

Таким образом препарат, ставший революционным для больных раком крови, может принести пользу и ВИЧ-инфицированным. Хотя это еще только начало, это обнадеживающий шаг к изменению жизни людей, живущих с ВИЧ, и, возможно, к тому, чтобы однажды избавить их от пожизненного приема лекарств.

Ранее Фокус писал о "тайной комнате" у нас в мозгу, где может скрываться ВИЧ. Как оказалось, клетки, известные как микроглия, которые задействованы в собственной иммунной системе нашего мозга, могут являться постоянным резервуаром для вируса.

Также Фокус писал о том, что ученые обнаружили необычную способность алкотестеров выявлять рак на ранней стадии. Новый враг недуга — это не очередной препарат, а то, что уже давно стало обыденной проверкой для нетрезвых водителей.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.