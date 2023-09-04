Как ободок унитаза на запястье. Ученые узнали количество бактерий на ремешках умных часов

Пока мы заняты проверкой уведомлений и подсчетом шагов, вредные и опасные бактерии могут поселиться на наших запястьях, говорится в исследовании.

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Ученые утверждают, что постоянное ношение смарт-часов или фитнес-трекеров, может нести в себе не только информативные уведомления, но и риски серьезных инфекций, подобно окружающим нас невидимым паразитам. Недавнее исследование показало, что на ремешках большинства смарт-часов могут обитать бактерии, способные вызвать у нас заболевания, пишет ScienceAlert.

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Ученые из Атлантического университета Флориды внимательно изучили 20 различных браслетов для смарт-часов. Результаты оказались весьма поразительными: 95% этих браслетов содержали бактерии, которые при определенных условиях могут вызывать у нас серьезные заболевания. Некоторые из этих бактерий вызывают такие заболевания, как абсцесс, пневмония и даже сальмонелла.

Не все ленты были одинаково виновны, так как основным виновником, похоже, выступал их материал. На лентах из резины или пластика было обнаружено больше бактерий, чем на других. Это объясняется тем, что эти материалы имеют крошечные отверстия и статичны, что делает их идеальным местом для скопления бактерий. С другой стороны, на модных металлических ремешках, особенно золотых и серебряных, бактерии в основном отсутствовали.

И, чтобы прояснить ситуацию, эти бактерии не вторгаются из ниоткуда. Они часто встречаются на наших телах и в окружающей среде. Однако в подходящих условиях они могут превратиться из безобидных обитателей нашего организма в опасных захватчиков.

Интересно, что не последнюю роль сыграло и то, чем занимались пользователи смарт-часов во время их ношения. Например, у любителей тренажерного зала браслеты показывали более высокий уровень содержания некоторых бактерий. Это заставляет обратить внимание на то, что гигиена после физической активности может играть определенную роль в таком скоплении бактерий.

Еще одно интригующее наблюдение заключалось в том, что несмотря на то, что мы носим эти гаджеты почти весь день, мы обычно не чистим их. Задумайтесь, как часто вы чистите свои смарт-часы? Исследование показывает, что, возможно, нам следует делать это чаще, так как эти аксессуары собирают в себе большое количество бактерий за очень короткий срок.

К счастью, оказалось, что обычный дезинфицирующий спрей и смесь 70% этанола, аналогичная той, что используется в больницах, отлично справились с задачей, уничтожив почти все бактерии всего за 30 секунд. Натуральный вариант — яблочный уксус, потребовал немного больше времени и оказался не столь эффективным в отношении всех типов бактерий.

Но дело не только в смарт-часах. Исследователи считают, что нам давно пора обратить внимание на очистку других гаджетов, которые часто касаются нашей кожи, например, наушников и мобильных телефонов.

Одним словом, наши любимые носимые устройства делают нашу жизнь более удобной и взаимосвязанной, но в то же время они могут сделать ее и без того опаснее, добавив проблем нашему здоровью. Небольшая чистка тут и там может гарантировать, что наши устройства содержат в себе информацию о пройденных шагах и сообщения, а не бессчетное количество вредных бактерий. Поэтому в следующий раз, когда вы будете снимать свои смарт-часы, возможно, стоит их немного почистить. Возможно, ваше здоровье скажет вам спасибо за то, что вы пожертвовали эти пару минут для долгосрочного спасения себя от неприятных заболеваний.

Ранее Фокус писал о "плотоядных" бактериях, убивших уже троих людей в США. Один человек в штате Нью-Йорк и двое людей в штате Коннектикут недавно умерли от опасной бактериальной инфекции.

Также Фокус писал о древних крошечных червях, пробудившихся из вечной мерзлоты. Исследователи отмечают, что древний крошечный червь попросту возродился после тысячи лет "спячки" во льдах.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.