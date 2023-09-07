Вылепить человечество по своему подобию: создавший "ГМО-детей" ученый продолжит свою работу

Опальный ученый, решивший нацелится на гены, чтобы сделать невосприимчивых к болезням и долгоживущих людей, вышел из тюрьмы и уже возглавил отделение генетической медицины.

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Недавно мир узнал об интригующем пути Хэ Цзянькуя — китайского ученого. Он привлек к себе всеобщее внимание и впоследствии был приговорен к тюремному заключению после неоднозначного применения технологии редактирования генов CRISPR на человеческих эмбрионах. Но до сегодня мало что было известно о целях, которые преследовал одиозный ученый и о его амбициозных планах на будущее человечества, пишет осветивший жизнь ученого The New Yorker.

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Цзянькуя всегда был очарован возможностями редактирования генов. Он считал, что эта технология может стать решением некоторых из самых серьезных проблем здравоохранения: рака, болезни Альцгеймера и ВИЧ. Однако его конечной целью было не просто лечение болезней. Он мечтал увеличить продолжительность жизни человека до поразительных 120 лет. Признавая спорный характер своей работы, Цзянькуя отметил: "Я понимаю, что моя работа будет вызывать споры. Но я верю, что эта технология нужна семьям, и готов принять на себя критику ради их будущего".

Рискованный эксперимент, который изменил все

Особую известность работа Цзянькуя приобрела после того, как он заявил, что использовал CRISPR, передовой инструмент для редактирования ДНК, для изменения генов двух эмбрионов, названных впоследствии Лулу и Нана. По его словам, в результате этих изменений близнецы стали устойчивы к ВИЧ. Вслед за этим появилась информация о третьем ребенке, подвергшемся генной модификации — Эми.

Многих насторожило то, что эти изменения не ограничивались только этими людьми — они передавались и их будущим поколениям. Такая перспектива и недальновидность заставила даже самого Цзянькуя усомниться в этичности своих экспериментов.

В одном из памятных случаев Цзянькуя проконсультировался с Джеймсом Уотсоном, одним из первооткрывателей двухспиральной структуры ДНК. Совет Уотсона был лаконичен: "Делайте людей лучше", и именно этот совет был вывешен на видном месте в лаборатории Цзянькуя.

Дерзкая игра в Бога

В основе своей работы Хэ Цзянькуя надеялся создать универсальную "генетическую вакцину" — защиту от многочисленных болезней, поражающих человечество. Коллеги из Южного научно-технического университета Китая, где работал Цзянькуя, рассказали, что он считал себя провидцем, сравнивая себя с "китайским Эдисоном".

В одной из своих презентаций Цзянькуя передал свои устремления: "В результате продвижения редактирования генома человечество станет умнее, сильнее и здоровее. Человечество вступает в эпоху контроля над судьбой".

Безумный ученый или первопроходец?

Многие аспекты эксперимента ученого по-прежнему окутаны тайной. Возникают вопросы о личности участвовавших в них семей и состоянии их здоровья. Однако очевидно, что Цзянькуя не теряет своего рвения. После выхода из тюрьмы он возглавил отделение генетической медицины в Уханьском технологическом институте. Эта должность вполне может дать ему возможность продолжить работу над созданием "генетической вакцины", которая, по его мнению, позволит нам взять в собственные руки границы возможного и бесконечно отодвигать их при нужде. Готов ли к этому мир и какие эффекты могут иметь такие ранние игры с генетикой, покажет только время.

Ранее Фокус писал о том, что технология CRISPR приблизилась к победе над неизлечимыми болезнями. Инструмент редактирования генов тестируется на людях, и первое лечение может быть одобрено уже в этом году.

Также Фокус писал о том, что в животных обнаружили природный генный скальпель. Альтернативу созданной человеком технологии CRISPR для редактирования генов собираются применять в будущем.

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