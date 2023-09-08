Глаза предскажут глухоту. Обнаружен новый способ определять потерю слуха на ранних этапах

Исследование показало, что движение наших глаз способно сигнализировать о потере слуха за десять лет до того, как это смогут выявить имеющиеся на сегодняшний день методы.

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Если человек плохо слышит, это можно определить, просто посмотрев на его движение глаз. Их новое исследование обнаружило удивительную связь между изменениями в наших глазах и потенциальной потерей слуха, пишет SceinceAlert.

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Обычно при подозрении на проблемы со слухом врач проверяет именно его, чтобы определить, какие самые тихие звуки вы можете услышать. Это называется порогом слышимости. Современные методы, используемые для его определения, позволяют выявить проблемы со слухом лишь значительно позже их появления — как правило, примерно через 10-20 лет.

Исследователи из Университета Торонто и Исследовательского института Ротмана, Канада, обнаружили потенциальный способ раннего выявления проблем со слухом. Они заметили, что, когда человек испытывает трудности со слухом, его глаза, как правило, остаются более неподвижными.

Это не совсем новая информация. Ученым уже давно известно, что, когда человек сосредоточен или напряженно думает, его глаза остаются неподвижными, как бы потерянными в пространстве. Откровением стало то, что это происходит и тогда, когда человек прилагает дополнительные усилия, чтобы слушать.

В ходе исследования были проведены три этапа эксперимента:

Участники слушали устную речь вперемешку с фоновым шумом, наблюдая за пустым экраном или экраном с фиксированным квадратом. Чем сложнее были условия прослушивания, тем меньше двигались глаза участников. Более того, меньшее количество движений глаз связано с лучшим пониманием произносимых слов. Участники прослушивали списки предложений, наблюдая за движущейся точкой на экране. Опять же, было замечено, что, когда речь была сложнее для понимания, глаза участников двигались меньше. Участники слушали истории из подкаста. Один рассказ был сумбурным, а другой — понятным, но с отвлекающей фоновой болтовней. При прослушивании четкой истории с фоновым шумом взгляд участников был более фиксированным, особенно когда шум затруднял понимание.

В ходе работы также выяснялось, связан ли размер зрачка с усилием при прослушивании. Ответ был отрицательным. И, что удивительно, то, что участники видели на экранах перед собой, не сильно влияло на их движения глаз.

Исследование выяснило, что именно по движениям глаз можно судить о том, сколько усилий человек прилагает к слушанию. Хотя напряженная работа над слуховым восприятием напрямую не связана с потерей слуха, она может быть ранним признаком того, что у человека есть с ним.

Исследователям интересно узнать, применимы ли эти результаты к пожилым людям, которые часто сталкиваются с проблемами слуха. Они также намерены выяснить, снижает ли использование слуховых аппаратов усилия, затрачиваемые на прослушивание, наблюдая за движениями глаз пользователей.

Одним словом, в следующий раз, когда кто-то из слушателей глубоко задумается или потеряется в пространстве, возможно, он просто прилагает больше усилий, чтобы услышать вас. И это новое открытие может облегчить выявление тех, кому может помочь слуховой аппарат, на ранних стадиях потери слуха

Ранее Фокус писал о том, что наши уши способны сами восстанавливать слух. Ученые обнаружили удивительный механизм самовосстановления ушей, что открывает путь к будущим методам лечения глухоты.

Также Фокус писал о новом способе остановки потери слуха. Исследователи успешно восстановили потерю слуха у мышей с помощью генетических манипуляций, осветив потенциальный путь к решению проблемы слуховых нарушений у людей.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.

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