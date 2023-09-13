Отвечают не только за старение. Ученые смогли диагностировать деменцию по длине теломер

Наше тело способно подавать самые разные сигналы о развитии заболеваний. Последнее исследование нашло еще один такой сигнал, находящийся на уровне хромосом.

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В наших ботинках на конце шнурков есть маленькие пластмассовые или металлические наконечники, которые не дают им порваться. Подобно им, в наших хромосомах есть теломеры и они также следят за тем, чтобы наша ДНК не изнашивалась и не разрывалась при каждом делении клеток. В одном из недавних исследований было сделано интересное наблюдение: наличие более коротких теломер в белых кровяных клетках может указывать на повышенный риск развития слабоумия, в том числе болезни Альцгеймера, пишет Medical News.

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Основная роль теломер заключается в сохранении ДНК в целостности и сохранности. Однако по мере деления и старения клетки теломеры немного укорачиваются. Некоторые ученые считают, что по длине теломер можно судить о том, как происходит старение клеток, и о потенциальном риске развития возрастных заболеваний.

Хотя существует не так много исследований, посвященных связи между длиной теломер и здоровьем мозга, в данной конкретной работе был сделан более глубокий анализ. Они использовали данные из Биобанка Великобритании — массивной базы данных, содержащей информацию о здоровье около полумиллиона жителей страны. Проанализировав образцы крови этих людей, они определили длину теломер в их белых кровяных клетках. Затем в течение почти 12 лет они наблюдали за этими людьми, чтобы выяснить, у кого из них развилось слабоумие.

У людей с самыми короткими теломерами в белых кровяных клетках вероятность развития слабоумия была на 14% выше, а вероятность развития болезни Альцгеймера — на 28% выше, чем у людей с самыми длинными теломерами. Также была обнаружена некоторая связь с другим типом деменции, хотя она и не была достаточно сильной, чтобы считаться значимой.

Также, используя результаты МРТ-сканирования почти 40 000 участников, исследователи обнаружили, что более короткие теломеры связаны с меньшим объемом мозга в областях, связанных с обучением, памятью, обработкой сенсорных сигналов и даже удовольствием.

Однако важно помнить, что в данном исследовании была лишь отмечена связь, но не доказано, что укорочение теломер приводит к деменции. Кроме того, существуют некоторые ограничения, например, длина теломер измерялась только один раз, а для диагностики деменции использовались электронные медицинские карты, которые не всегда могут быть точными или обновленными.

Тем не менее, исследователи считают, что длина теломер может быть полезным маркером для оценки здоровья мозга. По мере будущих исследований мы, возможно, получим больше информации о том, как эти крошечные хромосомные колпачки могут быть полезны для понимания здоровья и старения нашего мозга и управлением этими процессами. Это исследование является еще одним шагом вперед на пути к пониманию деменции и потенциальному поиску способов ее прогнозирования или даже предотвращения.

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