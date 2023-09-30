Пир посреди чумы: микробиолог рассказала, каких публичных мест стоит избегать во время обеда

Хотя употребление еды в публичных местах уже давно стало социальной нормой для многих из нас, эксперт микробиологии Примроуз Фристоу подчеркивает повышенный риск пищевого отравления во многих из них.

Related video

Еда — это неотъемлемая часть нашей повседневной жизни. Речь идет не только о выживании, но и о радости и социальных аспектах, которые она приносит. Однако каждый год по всему миру значительное число людей заболевает в результате пищевых отравлений, часто вызываемых невидимыми микроорганизмами. Микробиолог, основная работа которого заключается в изучении этих организмов, делится некоторыми соображениями о том, к чему они относятся с осторожностью, когда речь идет о продуктах питания, пишет IFLScience.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Хотя пикник или барбекю — это прекрасный способ насладиться природой, он легко может повысить риск получения пищевого отравления. И причины этому просты, ведь таких условиях трудно поддерживать чистоту. Отсутствие раковин и мыла делает гигиену рук сложной задачей. Конечно, дезинфицирующие средства могут помочь, но они не избавляют от всех микробов. Кроме того, существует проблема незваных гостей — насекомые. Мухи, муравьи и осы не только назойливы, но и могут переносить на продукты питания такие опасные микроорганизмы, как кишечную палочку и сальмонеллу.

Поэтому, если вы собираетесь обедать на улице, позаботьтесь о том, чтобы скоропортящиеся продукты хранились в холоде и были накрыты, рекомендует доктор Примроуз Фристоун, доцент кафедры клинической микробиологии Лестерского Университета. Для тех, кто готовит на гриле, лучшим другом может стать термометр для мяса. Убедитесь, что температура мяса внутри достигает не менее 70°C, прежде чем откусить кусочек, говорит Фристоун.

Шведские столы предлагают множество вкусных блюд, но в этом есть своя загвоздка. Блюда лежат на открытом воздухе, подвергаясь загрязнению из окружающей среды и от других посетителей. Подумайте только: руки касаются еды, кто-то чихает рядом, или насекомые витают вокруг. Кроме того, существует правило двух часов. В идеале скоропортящиеся продукты, оставленные на открытом воздухе более чем на два часа, небезопасны.

Если вы посещаете горячий буфет, то горячие блюда – исключение из правил. Фристоун обычно проверяет, чтобы температура блюд была не ниже 60°C. Если сомневаетесь, то отдайте предпочтение свежеподжаренному хлебу, советует микробиолог.

Устрицы, хотя и являются деликатесом для многих, несут в себе определенный риск развития болезней. Эти существа фильтруют большие объемы воды и при этом могут накапливать вредные микроорганизмы. Одним из таких коварных микробов является вибрион, который не меняет ни внешнего вида, ни вкуса устрицы, но может вызвать серьезное недомогание.

Для тех, кто обожает моллюсков, безопаснее употреблять их в хорошо прожаренном виде, чтобы уничтожить все скрывающиеся в них микроорганизмы, советует Фристоун.

Несмотря на удобство, пакетированные салаты вызывают вопросы у микробиологического сообщества. Исследования показали, что некоторые пакеты с салатом могут содержать вредные бактерии. Более того, сок, выделяемый листьями салата, может усиливать рост и жизнеспособность этих бактерий.

Однако любителям салата не стоит отчаиваться. Если хранить салат в холодильнике, хорошо мыть его (даже тот, на котором есть пометка "готово к употреблению") и употреблять сразу после покупки, можно свести риски к минимуму.

Также, Фристоун подготовила несколько простых советов, чтобы улучшить гигиену на кухне и свести риск пищевого отравления к минимуму. Для безопасного потребления пищи она советует:

Проверять сроки годности скоропортящихся продуктов. Никогда не смешивать разделочные доски для сырых и приготовленных продуктов. Обязательно и регулярно мыть руки. Избегать повторного разогрева вареного риса — в нем может поселиться Bacillus cereus, неприятный микроб, вызывающий мучительные симптомы при попадании в наш организм.

Для микробиолога обедать вне дома — значит быть всегда начеку. Фристоун выбирает только свежие порции в буфетах, с опаской относятся к еде в барах и всегда следит за сроком хранения скоропортящихся продуктов. Хотя это может показаться перестраховкой, понимание научных основ безопасного питания может улучшить наши впечатления от еды и свести риски отравлений к нулю, настаивает биолог.

Ранее Фокус писал об опасности сушилок для рук в общественных туалетах. Ученые провели эксперимент, чтобы понять, какие микробы и бактерии выдувают сушилки на наши только что вымытые руки — результаты отвратительны.

Также Фокус писал о микробе, который может быть прямым предком всей жизни на Земле. Ученые успешно вырастили в лаборатории древних микробов и сделали их подробные изображения.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.