Бенкет посеред чуми: мікробіологиня розповіла, яких публічних місць варто уникати під час обіду

Хоча вживання їжі в публічних місцях уже давно стало соціальною нормою для багатьох із нас, експертка мікробіології Прімроуз Фрістоу наголошує на підвищеному ризику харчового отруєння в багатьох із них.

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Їжа — це невід'ємна частина нашого повсякденного життя. Йдеться не тільки про виживання, а й про радість і соціальні аспекти, які вона приносить. Однак щороку по всьому світу значна кількість людей хворіє внаслідок харчових отруєнь, які часто спричиняються невидимими мікроорганізмами. Мікробіолог, основна робота якого полягає у вивченні цих організмів, ділиться деякими міркуваннями щодо того, до чого вони ставляться з обережністю, коли йдеться про продукти харчування, пише IFLScience.

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Хоча пікнік чи барбекю — це прекрасний спосіб насолодитися природою, він легко може підвищити ризик отримання харчового отруєння. І причини цьому прості, адже в таких умовах важко підтримувати чистоту. Відсутність раковин і мила робить гігієну рук складним завданням. Звісно, дезінфікуючі засоби можуть допомогти, але вони не позбавляють усіх мікробів. Крім того, існує проблема непроханих гостей — комахи. Мухи, мурахи та оси не тільки настирливі, а й можуть переносити на продукти харчування такі небезпечні мікроорганізми, як кишкову паличку та сальмонелу.

Тому, якщо ви збираєтеся обідати на вулиці, подбайте про те, щоб продукти, які швидко псуються, зберігалися в холоді та були накриті, рекомендує докторка Прімроуз Фрістоун, доцентка кафедри клінічної мікробіології Лестерського Університету. Для тих, хто готує на грилі, найкращим другом може стати термометр для м'яса. Переконайтеся, що температура м'яса всередині досягає щонайменше 70°C, перш ніж відкусити шматочок, каже Фрістоун.

Шведські столи пропонують безліч смачних страв, але в цьому є своя заковика. Страви лежать на відкритому повітрі, піддаючись забрудненню з довкілля і від інших відвідувачів. Подумайте тільки: руки торкаються їжі, хтось чхає поруч, або комахи витають навколо. Крім того, існує правило двох годин. В ідеалі швидкопсувні продукти, залишені на відкритому повітрі більш ніж на дві години, небезпечні.

Якщо ви відвідуєте гарячий буфет, то гарячі страви — виняток із правил. Фристоун зазвичай перевіряє, щоб температура страв була не нижчою за 60°C. Якщо сумніваєтеся, то віддайте перевагу свіжопідсмаженому хлібу, радить мікробіолог.

Устриці, хоч і є делікатесом для багатьох, несуть у собі певний ризик розвитку хвороб. Ці істоти фільтрують великі обсяги води і при цьому можуть накопичувати шкідливі мікроорганізми. Одним із таких підступних мікробів є вібріон, який не змінює ні зовнішнього вигляду, ні смаку устриці, але може спричинити серйозне нездужання.

Для тих, хто обожнює молюсків, безпечніше вживати їх у добре просмаженому вигляді, щоб знищити всі мікроорганізми, що ховаються в них, радить Фрістоун.

Незважаючи на зручність, пакетовані салати викликають питання у мікробіологічної спільноти. Дослідження показали, що деякі пакети з салатом можуть містити шкідливі бактерії. Ба більше, сік, що виділяється листям салату, може посилювати ріст і життєздатність цих бактерій.

Однак любителям салату не варто впадати у відчай. Якщо зберігати салат у холодильнику, добре мити його (навіть той, на якому є позначка "готове до вживання") і вживати одразу після покупки, можна звести ризики до мінімуму.

Також, Фрістоун підготувала кілька простих порад, щоб поліпшити гігієну на кухні та звести ризик харчового отруєння до мінімуму. Для безпечного споживання їжі вона радить:

Перевіряти терміни придатності швидкопсувних продуктів. Ніколи не змішувати обробні дошки для сирих і приготованих продуктів. Обов'язково і регулярно мити руки. Уникати повторного розігрівання вареного рису — у ньому може оселитися Bacillus cereus, неприємний мікроб, що спричиняє болісні симптоми, потрапляючи в наш організм.

Для мікробіолога обідати поза домом — означає бути завжди напоготові. Фрістоун вибирає тільки свіжі порції в буфетах, з побоюванням ставляться до їжі в барах і завжди стежить за терміном зберігання швидкопсувних продуктів. Хоча це може здатися перестраховуванням, розуміння наукових основ безпечного харчування може поліпшити наші враження від їжі і звести ризики отруєнь до нуля, наполягає біолог.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.