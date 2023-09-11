Швидко, смачно та небезпечно. Стійку до антибіотиків бактерію виявили в готових стравах

Найнебезпечніші версії виявленої бактерії легко можуть потрапити в організм і спричинити важковиліковне та болісне отруєння.

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Суші, салати та інші готові до вживання продукти, які не потребують приготування і водночас смачні, стали основними стравами для багатьох людей, що йдуть на роботу або повертаються додому після виснажливого дня. Однак нещодавнє дослідження, проведене в Китаї, пролило світло на проблему, що таїться в таких продуктах — стійку до антибіотиків бактерію, пише Medical News.

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Почнемо з того, що Staphylococcus aureus, або ж S. aureus, сама по собі не є рідкістю. Вона природним чином існує на нашій шкірі та у верхніх дихальних шляхах. Однак деякі штами цієї бактерії здатні виробляти токсини, які можуть призводити до харчових отруєнь. Хоча такі отруєння часто не становлять загрози для життя, вони неприємні й можуть призвести до значних витрат на лікування. Крім того, такі спалахи є головним болем як для підприємств харчової промисловості, так і для органів охорони здоров'я.

Ба більше, існує інша версія цієї бактерії — метицилін-резистентний золотистий стафілокок (МРЗС), стійкий до багатьох препаратів, які ми зазвичай використовуємо для лікування інфекцій. Виявлення таких штамів у харчових продуктах викликає занепокоєння, оскільки може обмежити успіх лікування і погіршити як епідеміологічну ситуацію, так і шкоду здоров'ю окремих уражених бактерією людей.

У 2015 році в Китаї близько 4% роздрібних продуктів харчування були визнані зараженими S. aureus, причому основними винуватцями виявилися готові до вживання продукти. Це не дивно, оскільки такі продукти можуть легко заразитися шкідливими мікроорганізмами на різних етапах виробництва — під час пакування, транспортування або зберігання.

Щоб отримати більш чітку картину, дослідники ще у 2018 році взяли зразки готових до вживання продуктів харчування з різних місць Китаю. Потім вони перевірили ці зразки на наявність S. aureus і, якщо вони виявляли бактерію, то проводилася перевірка на стійкість до лікарських препаратів у потенційних МРЗС. Крім того, дослідники вивчили реакцію цих бактерій на найпоширеніші препарати і проаналізували їхній генетичний склад.

У результаті дослідження, у 276 зразках було виявлено S. aureus. З них 30 виявилися небезпечною її версією — МРЗС. Цікаво, що понад 90% зразків бактерій виявилися стійкими хоча б до одного з найпоширеніших препаратів, що використовуються для лікування. Найменшу ефективність показали пеніцилін та еритроміцин, тоді як інші препарати, такі як даптоміцин, ванкоміцин і лінезолід, виявилися більш ефективними.

Крім того, деякі зразки були стійкі до кількох препаратів одразу. Усі зразки МРЗС, що не дивно, виявилися стійкими до пеніциліну. Крім того, дослідники виявили різні генетичні типи та моделі в цих бактеріях.

Позитивним моментом є те, що поширеність множинної лікарської стійкості виявилася нижчою, ніж передбачалося раніше. Однак той факт, що більше половини зразків МРЗС містили кілька генів, що продукують виділення токсинів, викликає серйозне занепокоєння.

Але чому це дослідження таке важливе? Знання типів МРЗС у готових до вживання продуктах харчування дає змогу вченим і фахівцям у галузі охорони здоров'я в майбутньому точно визначати джерела зараження. Це також допоможе оцінити ризик харчових отруєнь і лікарської стійкості, що в кінцевому підсумку сприятиме підвищенню безпеки харчових продуктів.

Підбиваючи підсумок, можна сказати, що готові до вживання продукти харчування — це справді необхідність для людей, які не мають змоги готувати собі їжу, але водночас необхідно пам'ятати про потенційні ризики вживання такої їжі. І завдяки таким дослідженням ми ще на один крок наблизилися до безпечніших і здоровіших продуктів харчування, не скорочуючи водночас їхнього вибору, що вкрай важливо.

Раніше Фокус писав про причини отруєння бактеріями нашого організму. Вчені дізналися, що бактерії здатні відчувати голод і злитися через це, починаючи шкодити нашому організму і поділилися цим зі світом.

Також Фокус писав про те, що в насадках для душу виявили небезпечні бактерії. Дослідники побоюються, що у воді та насадках для душу зберігається безліч бактерій, небезпечних для людей.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.