Не загадка природы. Однополое сексуальное поведение у млекопитающих продолжает развиваться

Исследователи предполагают, что оно менялось у млекопитающих несколько раз за всю историю и все еще продолжает развиваться.

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Однополое сексуальное ведение, которое когда-то рассматривалось как своеобразное отклонение, широко распространено среди млекопитающих — известно о более 1500 видов животных, в том числе летучих мышей, жуков, морских звезд, змей, пингвинов, коров, рыб и червей, пишет Science Alert.

Исследователи отмечают, что среди млекопитающих, проявляющих сексуальное однополое поведение, особенно выделяются приматы: сексуальная активность внутри полов наблюдается минимум у 51 вида, от лемуров до обезьян и людей. Ученые также обнаружили, что однополое поведение, в том числе ухаживание, езду верхом, воркование или совокупление, широко распространено среди животных, как самцов, так и самок, диких и тех, что содержатся в неволе.

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В ходе нового исследования эколог из Университета Гранды Хосе Гомес и его коллеги собрали данные о млекопитающих и использовали их для проверки нескольких теорий, которые ученые недавно предложили для объяснения того, как развивалось однополое поведение.

По словам авторов исследования, поскольку однополое сексуальное поведение не способствует непосредственно воспроизводству, оно считается "эволюционной загадкой". В результате ученые постоянно задаются вопросом, если это не приводит к появлению потомства, почему такое поведение может быть выгодно? Впрочем, проблема заключается в том, что большинство предыдущих исследований рассматривали только отдельные виды. Поэтому Гомес с коллегами использовали филогенетический подход, чтобы сравнить возникновение и распространенность однополого сексуального поведения среди всех млекопитающих.

Исследователи обнаружили, что однополое поведение у самок бонобо развилось для поддержания социальных отношений и облегчения примирения после конфликта, тогда как у самцов афалин такое поведение влияло на укрепление союзов. Гомес с коллегами предположили, что одно должно быть более частым у социальных видов млекопитающих. И действительно, анализ ученых показал, что однополое поведение более распространено у высокосоциальных млекопитающих.

Кроме того, ученые обнаружили, что однополое социальное поведение чаще встречается у видов, демонстрирующих агрессивное, а порой и смертельное поведение. Это является подтверждением идеи о том, что однополые взаимодействия могут способствовать укреплению социальной иерархии, помогая снизить риски насильственных конфликтов.

Далее ученые проследили однополое поведение по наследственным линиям и обнаружили, что оно "приобреталось и терялось" несколько раз в ходе эволюции млекопитающих. Однако, вероятно, это недавнее явление для большинства линий млекопитающих. Также исследователи обнаружили, что однополое поведение не распространено среди млекопитающих случайно — в некоторых группах оно более распространено и более редкое в других.

По словам Гомеса, они с коллегами не рассматривали однополое поведение как "эволюционную загадку", так как это подразумевает, что разнополое сексуальное поведение является исходным условием, из которого возникло однополое. Поэтому в 2019 году Амбика Камат и ее коллеги предложили другую отправную точку: вероятно, неразборчивое сексуальное поведение, при котором предковые животные спаривались с особями всех полов могло быть до развития узнаваемых половых признаков, которые сейчас используются для привлечения партнера.

По сути, результаты исследования Гомеса опровергают эту точку зрения, так как однополое поведение не является общей наследственной чертой у млекопитающих. Так или иначе, но оба исследователям предостерегают от переноса теорий сексуального поведения животных на людей, и наоборот.

Ранее Фокус писал о том, что ученые считают, что морские млекопитающие не смогут выбраться из океана.