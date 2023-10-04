Искрометная любовь. Ученые изучили светящуюся в темноте сперму плодовых мушек во имя науки

Применив современные технологии, ученым удалось заглянуть в невероятно сложные процессы подбора партнеров живыми существами, открывшего тайны генетического разнообразия и появления новых видов.

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Все мы знаем, что сравниться с нами в бесконечном переплетении стандартов, качеств и вкусов, в выборе пары могут, наверное, лишь лебеди, ищущие себе пару. Но ученых больше интересуем не мы и эти прекрасные птицы. Нет, светила науки заняты выяснением того, как плодовые мушки выбирают себе идеальную пару. Исследование, проведенное в Цюрихском университете, показало, что на самом деле у этих крошечных существ есть много общего с нами, пишет Newswise.

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Когда дело доходит до спаривания, самкам плодовых мух приходится делать сложнейший выбор. Выбрать ли самца с лучшими генами или того, чьи гены лучше всего дополняют их гены? Это все равно, что выбирать между лучшим отдельным игроком и идеальным партнером по команде. Этот вопрос очень важен для ученых, поскольку понимание того, как животные выбирают себе партнеров, может пролить свет на причины эволюции тех или иных признаков внутри вида. Профессор Штефан Люпольд, один из авторов, рассказал, что выбор партнера влияет на разнообразие признаков в группе, и это происходит не только у плодовых мушек.

Исследователи использовали необычных плодовых мушек, модифицировав их так, чтобы их сперма светилась под специальным светом. Это позволило им увидеть весь процесс — от спаривания до того, как сперма самца успешно оплодотворила яйцеклетку. Этот проблеск в темноте помог раскрыть стратегии, используемые самками плодовых мушек.

Оказалось, что эти мухи используют двухступенчатый метод выбора лучшего партнера. Во-первых, при первом спаривании они выбирают самцов с выдающимися генами. Но эти самки часто спариваются с несколькими самцами, и у них есть возможность влиять на то, какая сперма от какого самца будет храниться для последующего оплодотворения. Каким образом? Попросту выбрасывая часть спермы после спаривания.

Если конкретный самец обладает впечатляющими генами или просто лучше подходит генетически, самка задержит его сперму на некоторое время. Эта задержка позволяет предпочтительным сперматозоидам попасть в хранилища, зачастую вытесняя менее подходящих конкурентов. В результате всех этих сложных этапов решается, кто из самцов станет отцом.

Люпольд, пояснил, что полученные результаты показывают, как самки плодовых мушек умело выбирают репродуктивный путь, будто сложнейшие научные аппараты, руководствуясь генетическим фактором. Сначала они ищут первоклассные гены, а затем обеспечивают оплодотворение яйцеклеток, по сути, получая лучшее из двух генетических миров. Это исследование не только дает возможность взглянуть на романтику плодовой мушки, но и помогает понять общую картину: как гены передаются из поколения в поколение, почему существует генетическое разнообразие и даже как появляются новые виды.

Ранее Фокус писал о том, как ученые убрали необходимость в самцах для размножения. Пойдя наперекор природе и эволюционным планам, ученые смогли развить способность беременеть без самцов у плодовых мушек.

Также Фокус писал о том, что ученым удалось полностью реконструировать мозг плодовой мушки, который меньше игольного ушка. Внутренние механизмы мозга плодовой мушки стали немного менее загадочными.

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