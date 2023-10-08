Уколы в глаз уйдут в прошлое: ученые разработали капли, заменяющие пугающую процедуру

Миллионы людей, страдающих от возрастной макулярной дегенерации, наконец-то вздохнут с облегчением и, возможно, смогут забыть об иглах, нацеленных на их глазницу, как о страшном сне.

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Многие из нас содрогаются при мысли об уколе в руку. Но существует кое-что гораздо хуже уколов в привычные нам части тела. Например, укол прямо в глаз. Так, люди, страдающие от заболевания, называемого возрастной макулярной дегенерацией, вынуждены регулярно сталкиваться с острием холодной металлической иглы, нацеленным в их глазное яблоко. Однако последние исследования показывают, что в ближайшее время может появиться куда менее устрашающая и более комфортная альтернатива, пишет New Atlas.

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Прежде всего, давайте разберемся в сути проблемы. Влажная форма возрастной макулярной дегенерации — это заболевание, при котором в задней части глаза разрастаются аномальные кровеносные сосуды. Эти сосуды могут пропускать кровь в важнейшую часть глаза, называемую макулой, что вызывает ее повреждение, что может привести к слепоте. В настоящее время лечение заключается в инъекциях непосредственно в глаз, чтобы замедлить рост этих проблемных кровеносных сосудов.

Но ученые из Университета Иллинойса в Чикаго предложили потенциальную альтернативу. Они создали препарат, который воздействует на белок, названный End Binding-3 (EB3). Этот белок содержится в клетках, образующих внутреннюю оболочку кровеносных сосудов. Вместо инъекций это лекарство применяется так же, как обычные глазные капли.

В экспериментах с мышами и обезьянами, у которых наблюдались симптомы этого заболевания глаз, исследователи задокументировали многообещающую эффективность препарата. Двукратное ежедневное применение этого раствора в виде глазных капель не позволяло нежелательным кровеносным сосудам наносить дальнейший вред. Уже через две-три недели повреждения макулы заметно уменьшились.

Но, ученые, похоже, создали довольно универсальное решение сразу проблем со зрением. Этот же препарат помог устранить и другие возрастные заболевания, связанные с генными изменениями, которые приводят к воспалению и снижению поступления кислорода в глаз. В результате лечения гены в глазу вернулись к своему обычному здоровому состоянию, что снизило риск возникновения новых проблем.

Доцент Юлия Комарова, ведущий научный сотрудник исследования, отметила более широкие последствия их работы и полученных результатов. "Мы не только уменьшаем вред, наносимый клеткам сосудов, но и усиливаем процессы заживления, — сказала она, — что может стать решающим фактором для поддержания здоровой функции глаза".

В перспективе у команды есть еще больше новаторских идей. Они изучают концепцию контактных линз, которые могли бы стабильно вводить лекарство в глаза. Более того, потенциал этого соединения не ограничивается только заболеваниями глаз. В настоящее время ведутся исследования, направленные на изучение возможности его использования для лечения других заболеваний, таких как инсульт и сердечно-сосудистые заболевания.

Но стоит отметить, что это не единственная подобная работа, ведущаяся в данном направлении. Ученые из Бирмингемского университета разработали свой вариант глазных капель для лечения этого заболевания. Их подход несколько иной: они используют специальный ингредиент для быстрой доставки существующих лекарств в нужную область глаза.

Разработка ученых из Чикаго, если она успешно пройдет испытания на людях, может стать менее инвазивным и более удобным методом лечения для многих людей, столкнувшихся с угрозой слепоты из-за влажной формы возрастной макулярной дегенерации. Это проблеск надежды для миллионов людей, которым грозит полная или частичная потеря зрения.

Ранее Фокус писал о том, что ученые смогли восстанавливать поврежденное зрение. Применив последние нанотехнологии вместе с имеющимися лекарствами, ученым удалось запустить процесс роста глазных клеток, подобный тому, как это происходит при естественном их зарождении.

Также Фокус писал о пагубном влиянии экранов телефонов и компьютеров на наше зрение. Время, проведенное перед монитором, влияет на мышцы и форму глаз человека, а также увеличивает риск развития заболеваний в будущем.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.