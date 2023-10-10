Стройный платит дважды. Препараты для похудения могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем

Проведя новое исследование, ученые выяснили, что многие препараты для похудения могут вызывать серьезные проблемы в пищеварительном тракте, поставив их пользу под сомнение.

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Еще совсем недавно на слуху у многих были препараты, обещающие эффективно помогать сбрасывать лишние килограммы, увеличивая продолжительность чувства сытости. Но, похоже, эти препараты, созданные для имитации гормона GLP-1, могут не только подавлять аппетит. Последние исследования указывают на то, что они могут вызывать некоторые проблемы с пищеварением, пишет ScienceAlert.

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Исследователи изучили данные 5411 пациентов, чтобы получить более подробную информацию о препаратах GLP-1. Они обнаружили, что у людей, принимающих эти препараты, повышается вероятность развития панкреатита, гастропареза (состояния, при котором желудок не может нормально опорожняться) и непроходимости кишечника. Однако это не означает, что все, кто принимает эти препараты, будут иметь такие проблемы. На самом деле они возникают лишь у небольшой части людей. Например, только 0,8% людей, принимавших Саксенда, имели кишечную непроходимость. Но если сравнить этот показатель с 0,17% людей, принимавших Контрейв — препарат, не относящийся к группе GLP-1, то можно сделать вывод, что это довольно большой скачок.

Махьяр Этминан, эпидемиолог из Университета Британской Колумбии, говорит об этих цифрах следующее: "Когда миллионы людей используют эти препараты, даже 1% риска влияет на большое количество людей".

Такие препараты, как Вегови, Оземпик, Саксенда и Виктоза, работают за счет усиления действия GLP-1. Это помогает замедлить скорость прохождения пищи через желудок, что позволяет нам дольше чувствовать себя сытыми. Эти препараты также помогают регулировать уровень сахара в крови, поэтому их иногда назначают больным диабетом. Однако в данном исследовании речь шла именно о тех, кто принимал эти препараты для снижения веса, а не для лечения диабета.

Все лекарственные препараты имеют свои риски и преимущества. В случае с этими препаратами для снижения веса возможны ситуации, когда потенциальные проблемы с пищеварением перевешивают преимущества, тем более что сейчас их используют многие. Хотя компании, производящие препараты, признают возможность таких побочных эффектов, они подчеркивают, что они возникают лишь у незначительной части людей. Стоит отметить, что Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) теперь требует указывать на препарате Оземпик предупреждение о возможных "желудочно-кишечных расстройствах".

Это исследование, хотя и позволило получить важные данные по влиянию подобных препаратов на наше здоровье, имеет свои ограничения. Так, в нем не были изучены все существующие препараты GLP-1. Оно также не позволило глубоко изучить причины, по которым эти препараты могут повышать риск для здоровья. Исследование не позволило однозначно утверждать, что именно эти препараты вызывают проблемы со здоровьем, но связь между ними достаточно сильна, чтобы продолжить дальнейшего изучения.

В заключение исследователи предупреждают, что тем, кто рассматривает эти препараты для снижения веса, следует тщательно взвесить риски и преимущества. В отличии от людей, использующих их для лечения диабета, риски развития серьезных проблем с пищеварением могут перевесить любые положительные свойства. Поэтому, если вы решили попробовать эти препараты, всегда стоит проконсультироваться с врачом и узнать о возможных побочных эффектах.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.