Проклятие святого города: что такое загадочный иерусалимский синдром и как он проявляется

Загадочное состояние, при котором люди, не имеющие психических расстройств, внезапно мнят себя пророками и святыми продолжает будоражить научные умы по всему миру, не поддаваясь никакой логике.

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Некоторые места в мире обладают уникальной, непередаваемой атмосферой, которая, в некоторых случаях, может даже влиять на поведение людей. Психологические реакции людей на окружающий их интерьер и экстерьер не являются чем-то необычным. Вызывают интерес, скорее, определенные локации, своеобразно влияющие на поведение человека, порой граничащее с неадекватностью. Именно это происходит с некоторыми посетителями Иерусалима — города, считающегося святым для последователей ислама, иудаизма и христианства, пишет IFLScience.

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Так, недавно был арестован 40-летний турист из США, который повредил две древнеримские статуи в Музее Израиля. Причина такого внезапного и неадекватного поведения окончательно неизвестна. Хотя полиция ссылается на религиозные мотивы, его адвокаты утверждают, что он находился под влиянием "иерусалимского синдрома".

Что же такое иерусалимский синдром? Это уникальное состояние, при котором посетители Иерусалима испытывают психологические симптомы, основанные на религиозной почве. Несмотря на то, что это состояние официально не включено в основное руководство, используемое психиатрами для диагностики психических расстройств, его наличие не вызывает сомнений. Настолько, что для его лечения и изучения в Иерусалиме существует специальный центр — Центр психического здоровья "Кфар Шауль". И этому есть веские причины, ведь в период с 1980 по 1993 год в этот центр было направлено более тысячи туристов.

Симптомы заболевания различны. В обзоре 2018 года подробно описывается случай с американским туристом, который почувствовал себя библейской фигурой Самсоном. Это привело к тому, что он попытался сдвинуть один из массивных камней на Западной стене, считая, что он находится не на своем месте. Когда ему попытались помешать, он запаниковал, разбил окно и убежал. В конце концов, его удалось успокоить, оказать медицинскую помощь и вернуть в США.

В большинстве случаев люди, страдающие этим синдромом, демонстрируют необычное религиозное поведение. Некоторые из них ускользают от своих групп, навязчиво занимаются уборкой или даже мастерят из гостиничного постельного белья белые одежды, похожие на халаты. Некоторые выкрикивают или поют религиозные тексты, а есть и те, кто стоит у святых мест и читает проповеди.

Необычным является тот факт, что человек, не имевший ранее проблем с психическим здоровьем, приезжает в Иерусалим и вдруг испытывает подобные симптомы. После отъезда они спонтанно выздоравливают и возвращаются к своей обычной жизни. Когда эти эпизоды происходят, продолжительные галлюцинации редки. Пациенты обычно вспоминают, кто они такие, а не считают себя религиозными деятелями. Лечение часто заключается в том, чтобы просто вывезти человека из Иерусалима и вернуть его к близким людям.

Но почему это происходит? Некоторые специалисты считают, что дело в резком контрасте между идеализированным образом Иерусалима и его реальной, современной версией. Сильные религиозные чувства и необходимость передать послание свыше могут быть способами мозга избежать диссонанса, вызванного навеянными и реальными образами города.

Посещение Иерусалима может стать важным личным событием для каждого, учитывая его историческую и религиозную значимость. Однако у некоторых людей это событие выливается в переполняющие их чувства, которые проявляются в виде иерусалимского синдрома. Это напоминание о том, какое глубокое воздействие могут оказывать места на нашу психику, и о том, как важно понимать, воспринимать и искать верный подход к необычным психологическим реакциям.

Ранее Фокус писал о таинственном синдроме, отнимающем у людей возможность двигаться, превращая их тела в ловушки. Синдром, который может проявиться внезапно, превращает жизнь человека в бесконечную пытку, лишая его самостоятельности и возможности общаться с окружающими.

Также Фокус писал про синдром "Апчхи" или то, почему взгляд на яркое солнце помогает нам чихать. Исследователи попробовали объяснить странный процесс в нашем организме.

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