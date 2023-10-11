Избегать при возможности: ученые назвали гербициды, опасно влияющие на мозг молодых людей

Хотя сохранение растений на земельных участках является приоритетом каждого хозяйственного человека, цена, которую придется платить их детям, может быть слишком высокой.

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Большинство из нас в той или иной степени сталкивались с термином "гербицид", который часто применяется к садоводству или сельскому хозяйству. Это химические вещества, предназначенные для борьбы с нежелательными растениями или их уничтожения. Однако недавнее исследование показало, что два широко используемых гербицида могут оказывать определенное влияние на мозг молодых людей, пишет Medical Xpress.

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Группа специалистов из Калифорнийского университета в Сан-Диего сосредоточила свое исследование на двух гербицидах: глифосате и 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоте, обычно называемой просто 2,4D. Они также изучали DEET, средство для отпугивания насекомых. Они хотели понять, как эти химические вещества, попадая в организм человека, могут влиять на работу мозга, особенно у подростков.

Для этого они собрали образцы мочи у 519 подростков в возрасте от 11 до 17 лет, проживающих в сельскохозяйственном районе Эквадора. Проанализировав эти образцы, они смогли определить уровень содержания этих химических веществ в организме детей. Группа исследователей также провела тесты, чтобы определить функции мозга подростков в таких областях, как внимание, память, язык и восприятие социальных сигналов.

Результаты оказались весьма показательными. Глифосат, который широко используется при выращивании таких культур, как кукуруза и соя, а также в жилых районах, был обнаружен практически у каждого участника (98%). 2,4D, другой популярный гербицид, используемый на газонах, в водоемах и при выращивании сельскохозяйственных культур, был обнаружен у двух третей участников.

И вот что интересно: подростки с повышенным содержанием 2,4D в организме показали более низкие результаты в тестах на внимание, память и языковые навыки. В то же время те, у кого в моче было обнаружено больше глифосата, испытывали трудности в тестах на социальное восприятие, определяющих, насколько хорошо человек способен распознавать эмоции других людей.

Но почему это так важно? За последние 20 лет во всем мире наблюдается заметный рост хронических заболеваний и психических расстройств среди молодежи. Данное исследование намекает на то, что воздействие некоторых химических веществ может быть частью этой загадки. Действительно, в настоящее время 2 из 10 подростков и более четверти молодых людей имеют диагностируемые психические заболевания, такие как тревога, депрессия или расстройства обучения.

Стоит отметить, что после появления в середине 90-х и 2010-х годов культур, устойчивых к этим гербицидам, их использование резко возросло, и они стали самыми распространенными гербицидами в мире. В связи с этим возникает вопрос о том, насколько сильно мы подвергаемся воздействию этих химикатов, особенно те, кто живет в сельскохозяйственных регионах.

Интересно, что, хотя в ходе исследования была обнаружена значительная связь между гербицидами и функцией мозга, DEET — средство от насекомых, которое также изучалось в исследовании, такой связи не проявил.

Хосе Рикардо Суарес, старший автор исследования, подчеркнул необходимость проведения дополнительных исследований. В настоящее время используются десятки тысяч химических веществ, и ежегодно появляются новые, но мы удивительно мало знаем об их долгосрочной безопасности и воздействии на человека.

В заключение следует отметить, что полученные результаты не объявляют гербициды откровенными злодеями, но заставляют людей насторожиться. При столь широком распространении гербицидов понимание их воздействия на здоровье, особенно молодых людей, становится крайне важным. И поскольку наука продолжает проливать свет на эти проблемы, она дает нам больше инструментов для осознанного выбора в пользу здорового будущего.

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