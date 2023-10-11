Уникати за можливості: вчені назвали гербіциди, що небезпечно впливають на мозок молодих людей

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Більшість із нас тією чи іншою мірою стикалися з терміном "гербіцид", який часто застосовується до садівництва або сільського господарства. Це хімічні речовини, призначені для боротьби з небажаними рослинами або їх знищення. Однак недавнє дослідження показало, що два гербіциди, які широко використовуються, можуть чинити певний вплив на мозок молодих людей, пише Medical Xpress.

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Група фахівців з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго зосередила своє дослідження на двох гербіцидах: гліфосаті та 2,4-дихлорфеноксиоцтової кислоти, яку зазвичай називають просто 2,4D. Вони також вивчали DEET, засіб для відлякування комах. Вони хотіли зрозуміти, як ці хімічні речовини, потрапляючи в організм людини, можуть впливати на роботу мозку, особливо у підлітків.

Для цього вони зібрали зразки сечі у 519 підлітків віком від 11 до 17 років, які мешкають у сільськогосподарському районі Еквадору. Проаналізувавши ці зразки, вони змогли визначити рівень вмісту цих хімічних речовин в організмі дітей. Група дослідників також провела тести, щоб визначити функції мозку підлітків у таких сферах, як увага, пам'ять, мова і сприйняття соціальних сигналів.

Результати виявилися вельми показовими. Гліфосат, який широко використовується під час вирощування таких культур, як кукурудза і соя, а також у житлових районах, був виявлений практично у кожного учасника (98%). 2,4D, інший популярний гербіцид, який використовують на газонах, у водоймах і під час вирощування сільськогосподарських культур, виявили у двох третин учасників.

І ось що цікаво: підлітки з підвищеним вмістом 2,4D в організмі показали нижчі результати в тестах на увагу, пам'ять і мовні навички. Водночас ті, у кого в сечі було виявлено більше гліфосату, зазнавали труднощів у тестах на соціальне сприйняття, що визначають, наскільки добре людина здатна розпізнавати емоції інших людей.

Але чому це так важливо? За останні 20 років у всьому світі спостерігається помітне зростання хронічних захворювань і психічних розладів серед молоді. Це дослідження натякає на те, що вплив деяких хімічних речовин може бути частиною цієї загадки. Дійсно, нині 2 з 10 підлітків і понад чверть молодих людей мають діагностовані психічні захворювання, такі як тривога, депресія або розлади навчання.

Варто зазначити, що після появи в середині 90-х і 2010-х років культур, стійких до цих гербіцидів, їх використання різко зросло, і вони стали найпоширенішими гербіцидами у світі. У зв'язку з цим виникає питання про те, наскільки сильно ми піддаємося впливу цих хімікатів, особливо ті, хто живе в сільськогосподарських регіонах.

Цікаво, що, хоча під час дослідження було виявлено значний зв'язок між гербіцидами та функцією мозку, DEET — засіб від комах, що також вивчався в дослідженні, такого зв'язку не виявив.

Хосе Рікардо Суарес, старший автор дослідження, наголосив на необхідності проведення додаткових досліджень. Нині використовуються десятки тисяч хімічних речовин, і щороку з'являються нові, але ми напрочуд мало знаємо про їхню довгострокову безпеку та вплив на людину.

На закінчення слід зазначити, що отримані результати не оголошують гербіциди відвертими лиходіями, але змушують людей насторожитися. За такого широкого поширення гербіцидів розуміння їхнього впливу на здоров'я, особливо молодих людей, стає вкрай важливим. І оскільки наука продовжує проливати світло на ці проблеми, вона дає нам більше інструментів для усвідомленого вибору на користь здорового майбутнього.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.