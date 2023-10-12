Почти как настоящая: ученые создали невероятно мобильный и легко управляемый протез руки (видео)

Новый протез присоединяется к телу уникальным методом и способен повторять до 80% естественных движений конечности, а также минимизировать мучительные фантомные боли.

Related video

Судя по всему, мечта человечества о создании полностью функциональной протезной конечности, работающей почти как естественная рука, все больше становится похожа на реальность. Группа специалистов со всего мира разработала бионическую руку, которая способна восстановить около 80% повседневных функций кисти и пальцев, пишет New Atlas.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Первая пользовательница нового изобретения, шведка по имени Карин, потеряла руку в результате несчастного случая на ферме. Благодаря этой инновационной технологии она уже более трех лет пользуется преимуществами своей новой бионической руки, используя ее ежедневно без особых затруднений. Новая роботизированная рука создана для того, чтобы ощущаться и работать как настоящая, говорят ее создатели.

Протезирование конечностей всегда было сопряжено с двумя основными проблемами. Первая — как их удобно прикрепить? Вторая — как человек может легко управлять ею? Чтобы решить эти проблемы, исследователи под руководством профессора Макса Ортис-Каталана из австралийского Института бионики разработали специальное соединение между костями пациента и протезом с помощью процесса, называемого остеоинтеграцией. Это можно представить как крепкое рукопожатие между живой костью и имплантатом. Этот имплантат, изготовленный из титана, становится частью одного целого. Следующим шагом стало подключение искусственной руки к нервной системе организма, что позволяет человеку управлять ею. Это достиглось с помощью электродов, размещенных в нервах и мышцах.

Однако все это не так просто, как звучит. Так, в случае Карин обе кости руки, лучевая и локтевая, должны были быть аккуратно обработаны и установлены с одинаковым весом. Площадь для работы была сильно ограничена, но команде удалось соединить все идеально в ходе своей научной работы.

Как пояснил профессор Ортис-Каталан, для управления бионической рукой Карин использует практически те же сигналы мозга, что и для управления своей естественной рукой. Чтобы еще больше улучшить управление, хирурги изменили положение нервов и мышц. В результате этой манипуляции бионическая рука смогла выполнять множество повседневных задач — от держания чашки чая до застегивания молнии на куртке, без каких-либо проблем.

Дополнительным бонусом для Карин стало значительное уменьшение фантомных болей — дискомфорта, который многие ампутанты испытывают при отсутствии конечности. Раньше боль была настолько сильной, что ей казалось, будто ее отсутствующая рука зажата в машине, и приходилось принимать сильные обезболивающие. С новой бионической рукой эта боль значительно уменьшилась, что серьезно сказалось на комфорте повседневной жизни женщины.

Видео демонстрирующее протез в действии, а так же его принципы работы

Рука, получившая название Mia Hand, была изготовлена итальянской компанией. Она может выполнять различные движения рукой, отдельно имитируя действия каждого пальца, что позволяет выполнять около 80% ежедневных действий, выполняемых нами настоящей рукой.

Новая бионическая рука — это значительное достижение в области протезирования, которая поможет десяткам, а может быть сотням тысяч людей, которые по той или иной причине лишились своей конечности, вернуться к жизни "до". Это не стандартный протез, это функциональное продолжение тела, дающее таким людям, как Карин, шанс на лучшую, более активную и комфортную жизнь. Благодаря таким достижениям будущее протезирования выглядит многообещающе. Возможно, благодаря подобным разработкам, скоро мы окажемся на том этапе, когда грань между естественным и искусственным станет еще более размытой.

Ранее Фокус писал о том, что бионическая рука украинского производства вошла в рейтинг лучших изобретений Time. Робот-протез украинского стартапа Esper Bionics попал на обложку американского журнала. В рейтинге продукт компании появился в категории "Доступность".

Также Фокус писал о том, что ученые создали роботизированную руку, которая может определять предметы по их форме. Определяя форму предмета, который он захватывает, роботизированная рука может более бережно обращаться с хрупкими предметами.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.