Важность взаимной гигиены: эксперт рассказала, чем грозит пренебрежение мытьем стиральной машинки

Многие из нас часто забывают, что созданные для поддержания чистоты устройства не всегда в состоянии поддерживать чистоту внутри себя, а скопление в них бактерий может быть чрезвычайно опасным.

Related video

Можно подумать, что вещь, предназначенная для стирки одежды и умеющая ополаскивать ее в моющей жидкости, выжимать и сушить, сама не нуждается в чистке, но вот сюрприз: даже стиральные машины время от времени нуждаются в небольшом уходе. Причиной тому является то, что, работая над удалением грязи с одежды, они сами могут накапливать нежелательные и даже опасные загрязнения, пишет IFLScience.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Каждый раз, когда вы загружаете грязную одежду, постельное белье или полотенца, стиральная машина удаляет грязь и копоть. Но не вся грязь вымывается полностью. Со временем в некоторых уголках машины скапливаются частички грязи, шерсти домашних животных, остатки пищи и даже моющего средства. А там, где есть влага и остатки, есть возможность для размножения бактерий.

Джойс Френч, специалист в области чистки и стирки с сайта HomeHow, предупреждает: если вы не чистите свою стиральную машину время от времени, то, возможно, вы даете бактериям уютный дом. Но, прежде чем вы сморщите нос от отвращения, вам следует узнать еще кое-что. Если позволить бактериям поселиться в машине, это может повлиять не только на гигиену. Это также может снизить срок службы стиральной машины и качество ее работы. Вы когда-нибудь замечали, что ваша свежевыстиранная одежда пахнет немного… не так? Это может быть признаком того, что она срочно требует внимания.

Если вы уже решились на чистку стиральной машины, то Френч спешит донести хорошую новость: это не так уж сложно. Вот несколько шагов, которые необходимо выполнить:

Регулярное полоскание: примерно раз в неделю запускайте цикл стирки с пустым барабаном. Это поможет смыть остатки моющих средств. Для большей эффективности можно использовать немного отбеливателя или средства, предназначенного для стиральных машин.

примерно раз в неделю запускайте цикл стирки с пустым барабаном. Это поможет смыть остатки моющих средств. Для большей эффективности можно использовать немного отбеливателя или средства, предназначенного для стиральных машин. Ежемесячная глубокая чистка: Каждый месяц следует проводить более тщательную чистку. Откройте ящик дозатора и очистите его от въевшейся грязи. Используйте тряпку, губку или даже старую зубную щетку. Не забудьте про резиновое уплотнение на входе в барабан — оно может стать очагом скопления грязи. Но будьте осторожны, поврежденное уплотнение может привести к неисправности машины.

Каждый месяц следует проводить более тщательную чистку. Откройте ящик дозатора и очистите его от въевшейся грязи. Используйте тряпку, губку или даже старую зубную щетку. Не забудьте про резиновое уплотнение на входе в барабан — оно может стать очагом скопления грязи. Но будьте осторожны, поврежденное уплотнение может привести к неисправности машины. Использовать натуральные чистящие средства: для более глубокой очистки смешайте белый уксус и пищевую соду. При соединении они создают шипящий эффект, который помогает отчистить грязь. Только убедитесь, что пропорции смеси правильные.

Казалось бы, все чистящие средства хороши для уборки, верно? Не совсем так. Не стоит использовать обычное мыло для мытья посуды или некоторые таблетки для посудомоечных машин. Они могут оказаться слишком жесткими и повредить машину. Придерживайтесь средств, предназначенных специально для стирки, или натуральных комбинаций, о которых говорилось выше.

В заключение следует отметить, что, хотя стиральная машина — это мощный агрегат, даже ей время от времени не помешает немного профилактической заботы. Обеспечение ее чистоты не только сохранит свежесть белья, но и продлит срок службы вашего надежного прибора.

Ранее Фокус писал о самом быстром способе сушки белья дома. Не у каждого есть возможность развесить выстиранную одежду на улице или балконе, в этом случае на помощь придет наука.

Также Фокус писал о том, почему столетие назад смрад был нормой во Франции, а душ считался грехом. В начале 20-го века большинство французов не мылись и не знали, что такое гигиена: грязь и вонь считались признаком крепкого здоровья. Лишь после десятков лет просвещения и прогресса ситуация изменилась.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.