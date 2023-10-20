Скарлатина возвращается в Украину: в западных областях отмечен всплеск заболеваемости

Алая лихорадка, в народе известная как скарлатина, вновь распространяется по территории Украины, уже заразив пару сотен человек, что вызывает опасения по поводу дальнейшего усугубления ситуации.

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В Ивано-Франковской области отмечен значительный рост заболеваемости скарлатиной — более 200 случаев с начала 2023 года, что побудило работников здравоохранения повысить уровень информированности о заболевании, пишет Фіртка.

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Скарлатина — бактериальное заболевание, вызываемое штаммом ß-гемолитического стрептококка. Отличительными признаками этого заболевания являются высокая температура, воспаление миндалин и характерная сыпь. Чаще всего им страдают дети. Одним из положительных моментов является то, что после выздоровления от скарлатины человек обычно приобретает пожизненный иммунитет, поэтому повторные случаи заболевания достаточно редки.

Понимание способов передачи инфекции имеет решающее значение. Среди них можно выделить:

Воздушно-капельное распространение: в подавляющем большинстве случаев (97%) заражение происходит при вдыхании капель, выделяемых при чихании или кашле инфицированного человека.

в подавляющем большинстве случаев (97%) заражение происходит при вдыхании капель, выделяемых при чихании или кашле инфицированного человека. Прямой контакт: Совместное использование личных вещей, от игрушек до полотенец, может привести к распространению заболевания.

Совместное использование личных вещей, от игрушек до полотенец, может привести к распространению заболевания. Латентные носители: Некоторые люди, даже если они не проявляют симптомы, все равно могут передавать заболевание.

Интересно, что после выздоровления дети приобретают устойчивость к специфическому токсину, называемому токсином Дика, связанному с этим заболеванием, что позволяет им не распространять его дальше.

Ранние признаки скарлатины включают боль в горле и обложенный язык, который со временем приобретает ярко-красный оттенок. Сыпь, являющаяся ярким симптомом, имеет некоторые особенности:

Она интенсивно распространяется на такие участки, как локтевая ямка.

Сыпь избегает области вокруг носа и рта.

Легкие воздействия на кожу, будь то щипки или поглаживания, могут провоцировать или изменять появление сыпи.

По мере прогрессирования заболевания сыпь обычно исчезает в течение недели, сменяясь шелушением кожи.

Для заболевших детей обязательным условием является немедленное обращение к врачу и строгий постельный режим. Промедление с лечением может привести к осложнениям, заявляют власти и сотрудники системы здравоохранения.

Для предотвращения дальнейшего распространения заболевания необходимо своевременно выявлять и изолировать заболевших. В зависимости от метода лечения изоляция может длиться от одного дня до трех недель. В целом, профилактика этого заболевания лучше вынужденного лечения. Рекомендуется соблюдать гигиену, обеспечивать чистоту жилых помещений и своевременно решать потенциальные проблемы со здоровьем.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.