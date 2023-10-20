Скарлатина повертається в Україну: у західних областях відзначено сплеск захворюваності

Багряна лихоманка, в народі відома як скарлатина, знову поширюється територією України, вже заразивши кілька сотень людей, що викликає побоювання з приводу подальшого погіршення ситуації.

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В Івано-Франківській області відзначено значне зростання захворюваності на скарлатину — понад 200 випадків із початку 2023 року, що спонукало працівників охорони здоров'я підвищити рівень інформованості про захворювання, пише Фіртка.

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Скарлатина — бактеріальне захворювання, що викликається штамом ß-гемолітичного стрептокока. Відмінними ознаками цього захворювання є висока температура, запалення мигдаликів і характерний висип. Найчастіше на нього страждають діти. Одним із позитивних моментів є те, що після одужання від скарлатини людина зазвичай набуває довічного імунітету, тому повторні випадки захворювання є досить рідкісними.

Розуміння способів передачі інфекції має вирішальне значення. Серед них можна виділити:

Повітряно-крапельне поширення: у переважній більшості випадків (97%) зараження відбувається під час вдихання крапель, що виділяються під час чхання або кашлю інфікованої людини.

у переважній більшості випадків (97%) зараження відбувається під час вдихання крапель, що виділяються під час чхання або кашлю інфікованої людини. Прямий контакт: Спільне використання особистих речей, від іграшок до рушників, може призвести до поширення захворювання.

Спільне використання особистих речей, від іграшок до рушників, може призвести до поширення захворювання. Латентні носії: Деякі люди, навіть якщо вони не виявляють симптомів, все одно можуть передавати захворювання.

Цікаво, що після одужання діти набувають стійкості до специфічного токсину, так званого токсину Діка, пов'язаного з цим захворюванням, що дає їм змогу не поширювати його далі.

Ранні ознаки скарлатини включають біль у горлі та обкладений язик, який з часом набуває яскраво-червоного відтінку. Висип, що є яскравим симптомом, має деякі особливості:

Він інтенсивно поширюється на такі ділянки, як ліктьова ямка.

Висип уникає ділянки навколо носа і рота.

Легкі впливи на шкіру, чи то щипки, чи то погладжування, можуть провокувати або змінювати появу висипу.

У міру прогресування захворювання висип зазвичай зникає протягом тижня, змінюючись лущенням шкіри.

Для хворих дітей обов'язковою умовою є негайне звернення до лікаря і суворий постільний режим. Зволікання з лікуванням може призвести до ускладнень, заявляє влада і співробітники системи охорони здоров'я.

Для запобігання подальшому поширенню захворювання необхідно своєчасно виявляти та ізолювати хворих. Залежно від методу лікування ізоляція може тривати від одного дня до трьох тижнів. Загалом, профілактика цього захворювання краща за вимушене лікування. Рекомендується дотримуватися гігієни, забезпечувати чистоту житлових приміщень і своєчасно вирішувати потенційні проблеми зі здоров'ям.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.