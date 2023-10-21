Новое массовое вымирание: 10 млрд крабов Берингового моря погибли из-за изменений климата

Последнее исследование представило шокирующие цифры, повествующие о печальной судьбе популяции крабов, привыкших к более низким температурам, погибающих голодной смертью.

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Повышение температуры в Беринговом море привело к гибели около 10 млрд. крабов, что составляет 90% всей популяции крабов региона, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Science. Результаты исследования позволяют предположить, что популяция крабов может никогда не вернуться к прежней численности, пишет The Guardian.

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Исторические данные показывают, что количество погибших за последнее время крабов в четыре раза превышает общее количество крабов, добытых за 45 лет. Основной причиной столь масштабной смертности считается повышение температуры воды в период, когда популяция крабов была очень высокой.

К 2018 году благоприятные условия позволили популяции краба в Беринговом море достичь своего зенита. Однако в том же году наступила жара. Соавтор исследования Коди Шувальски отметил, что в течение двух лет подряд лед покрывал лишь 4% от типичной площади поверхности. Это привело к отсутствию более холодных водоемов, необходимых для выживания крабов.

Повышение температуры воды увеличило энергетические потребности крабов в четыре раза. Наблюдения 2018 года показали, что масса тела крабов уменьшилась по сравнению с крабами того же размера предыдущих лет, что свидетельствует о недоедании.

Кроме того, соавтор исследования Керим Айдин отметил, что потепление воды позволило тихоокеанской треске мигрировать в Берингово море, охотясь на уже сокращающуюся численность крабов.

Шувальски подчеркнул быстрое развитие климатического кризиса и его ощутимые последствия для морских экосистем. Хотя изменения были ожидаемы, их внезапное наступление оказалось неожиданным, говорится в исследовании.

Ранее Фокус писал о том, как выглядел древний краб, вооруженный шипами и лезвиями. Ученые нашли неизвестное животное, которое миллионы лет назад было одним из самых опасных в океане.

Также Фокус писал о паразитах, проникающих в крабов и меняющих им пол, чтобы выжить. Эти ракушки-хакеры поселяются в теле своего носителя, заставляя их обманным путем заботиться о себе, а самцам и вовсе меняют пол.