Затуманенное сознание. Ученые выявили связь между загрязнением воздуха и болезнью Паркинсона

В ходе исследования ученые проанализировали большой пласт данных и выяснили, что качество воздуха серьезно влияет на наш организм, а загрязненный воздух и вовсе является причиной серьезных проблемам со здоровьем, о которых раньше никто не догадывался.

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Многие из нас знают о пагубном влиянии загрязненного воздуха на наше здоровье, например, на легкие. Ситуация с загрязнением окружающей среды в лучшем случае не сдвигается с места, в худшем – становится еще более патовой. Тем временем наука спешит дать нам еще один своеобразный "стимул" стремиться к более чистому воздуху. Исследователи из Неврологического института Барроу обнаружили значительную корреляцию между уровнем загрязнения воздуха и вероятностью развития болезни Паркинсона, пишет Medical News.

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На 56% выше риск развития болезни Паркинсона у людей, проживающих в районах со средним уровнем загрязнения воздуха, по сравнению с жителями регионов с самым низким уровнем загрязнения воздуха, выявили ученые в ходе своего исследования.

Отмечены различия в выраженности этой связи на территории США, причем отдельные регионы, такие как долина реки Миссисипи-Огайо, центральная часть Северной Дакоты, часть Техаса, Канзас, восточный Мичиган и оконечность Флориды, признаны "горячими точками" болезни Паркинсона. И наоборот, в западной части США риск заболевания ниже, чем в других регионах.

Учеными предполагается, что эти региональные различия могут быть обусловлены различиями в составе твердых частиц. В отдельных районах в твердых частицах может содержаться больше токсичных элементов, чем в других.

Долина реки Миссисипи-Огайо, известная высокой плотностью дорожной сети и являющаяся частью "ржавого пояса", может иметь загрязнение с большим содержанием частиц сгорания от движения транспорта и тяжелых металлов от производства. Считается, что эти элементы связаны с гибелью клеток головного мозга при болезни Паркинсона. Ржавый пояс — это регион на северо-востоке и северо-центральной части США, характеризующийся некогда доминирующей промышленной базой, которая пережила значительный упадок, приведший к упадку городов и экономической стагнации.

Для проведения исследования группа проанализировала данные почти 90 тыс. человек с диагнозом болезни Паркинсона из базы данных Medicare, включающей почти 22 млн. человек. С помощью перекрестного сопоставления местоположения с уровнем загрязнения воздуха и корректировки с учетом таких факторов, как возраст, пол, раса, стаж курения и обращаемость за медицинской помощью, была выявлена тесная связь между воздействием мелкодисперсных частиц и риском развития болезни Паркинсона.

Исследование подчеркивает важность изучения загрязнения воздуха как потенциального экологического фактора риска развития болезни Паркинсона. Бриттани Кржизановски, доктор философии, из Неврологического института Барроу, подчеркнула, что, хотя предыдущие исследования были направлены в основном на изучение пестицидов, загрязнение воздуха заслуживает пристального внимания. Полученные результаты могут повлиять на ужесточение норм качества воздуха и более глубокие исследования экологических факторов, способствующих развитию неврологических заболеваний.

Ранее Фокус писал о новой стратегии борьбы с болезнью Паркинсона. В новом исследовании учеными был открыт уникальный и интригующий процесс клеточной очистки с участием белка оптиневрина, что открывает новые перспективы в борьбе с болезнью.

Также Фокус писал о том, в каком органе изначально зарождается болезнь Пакринсона. Новое исследование показало, что путь от проблем с кишечником до болезни может быть короче, чем мы могли себе представить.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.