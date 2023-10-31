Внезапное тромбообразование: ученые обнаружили редкий и смертельный побочный эффект от вакцин

Ученые выявили редкую, но очень опасную реакцию нашего организма на некоторые вакцины, при которой активируется иммунная система и тромбоциты, что приводит к образованию тромбов.

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Исследователи из Бирмингемского университета при поддержке Национального института исследований в области здравоохранения и ухода, и Британского фонда сердца опубликовали новые данные о смертельно опасном механизме, вызывающем свертывание крови у некоторых людей после введения определенных вакцин, пишет ScienceDaily.

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Состояние, называемое вакциноиндуцированной иммунной тромбоцитопенией и тромбозом (ВИТТ), возникает, когда у пациентов вырабатываются антитела, которые связываются с белком тромбоцитарного фактора 4 (PF4), образуя иммунный комплекс. Этот процесс активирует тромбоциты и клетки иммунной системы, что приводит к тромбообразованию и воспалению.

Ранее точная роль PF4 в свертывании крови после вакцинации оставалась неясной. Недавнее исследование показало, что PF4 соединяется с рецептором c-Mpl на поверхности тромбоцитов, стимулируя выработку клеток, вызывающих образование тромбов. Используя образцы здоровых доноров и пациентов с ВИТТ, исследователи установили, что PF4 играет ключевую роль в активации тромбоцитов, приводящей к тромботическим событиям.

Исследование также показало, что препарат руксолитиниб, обычно применяемый для лечения некоторых видов рака крови, может блокировать рецептор, активируемый PF4 после вакцинации. Несмотря на то, что в настоящее время препарат руксолитиниб не подходит для лечения пациентов с ВИТТ, блокирование этого пути может снизить агрегацию тромбоцитов, что позволяет говорить о потенциальном методе лечения, защищающем пациентов от тромбообразования.

Доктор Пип Николсон, старший автор исследования, подчеркнул важность понимания этих механизмов свертывания крови, особенно учитывая ключевую роль вакцин в борьбе с глобальными пандемиями. Доктор Ричард Бука, соавтор исследования, также подчеркнул, что полученные им результаты могут привести к созданию новых лекарств, способных предотвратить образование тромбов при ВИТТ и других заболеваниях. Доктор Саманта Монтегю, еще один соавтор исследования, выразила оптимизм по поводу того, что их исследование позволит понять процесс образования тромбов и направить будущие вакцинальные инициативы на выявление и уменьшение рисков для лиц, подверженных ВИТТ.

Ранее Фокус писал о том, грозит ли новый штамм коронавируса Пирола очередной пандемией. Пандемия Covid-19 завершилась уже давно, но мутирующий вновь и вновь вирус до сих пор не ослабляет свое присутствие, в очередной раз явив на свет потенциально опасный вариант.

Также Фокус писал о том, что постковидный синдром может вовсе не быть связан с коронавирусом. Исследователи говорят, что "долгий" ковид может быть вызван совсем другим вирусом.

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