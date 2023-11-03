Невидимая угроза: ученые узнали, что Мпокс уже долгое время передается от человека к человеку

Новые данные последних исследований ученых открыли реальную картину передачи вируса и животные уже давно отошли на второй план в качестве источника болезни, уступив человеку.

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Исследования, проведенные международной группой ученых, свидетельствуют о том, что вирус оспы обезъян (Мпокс) передается от человека к человеку как минимум с 2016 года. Этот вирус, симптомы которого — лихорадка, головная боль и поражения, сходные с оспой, традиционно передавался людям от мелких млекопитающих. Однако последние данные свидетельствуют о существенном изменении характера передачи вируса, пишет Science Alert.

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Результаты работы группы исследователей свидетельствуют о длительном периоде передачи вируса Мпокс от человека к человеку, особенно за пределами африканских стран, где этот вирус является эндемичным. Эти новые данные свидетельствуют о смене парадигмы в понимании распространения вируса и требуют обновления подходов к информированию населения и реагированию на вспышки, утверждают авторы.

Вирус Мпокс был впервые идентифицирован в середине XX века, а первый зарегистрированный случай заболевания человека появился в 1970-х годах. Изначально случаи передачи вируса человеку были нечастыми, в основном заражение происходило от животных в некоторых регионах Африки. Серьезные изменения произошли после вспышки Мпокс в 2017 году в Нигерии, которая к 2022 году распространилась на международном уровне.

В ходе исследования были секвенированы геномы этих случаев, что позволило выявить специфическую вирусную линию, известную как clade IIb. Эта линия, связанная с передачей вируса человеку и характеризующаяся многочисленными мутациями, как правило, не приводит к летальному исходу, но представляет повышенный риск для людей с ослабленной иммунной системой.

Мутации в линии clade IIb обусловлены преимущественно активностью человеческого фермента APOBEC3, который вносит изменения в ДНК вируса. Эти мутации являются результатом адаптации вируса к иммунной системе человека, а не повышения способности к передаче инфекции, хотя последнее не исключается.

С каждым новым человеком-хозяином вирус накапливает мутации, и, исходя из полученных результатов, исследователи полагают, что иммунная система человека взаимодействует с этой линией уже около семи лет. Хотя некоторые случаи Мпокс по-прежнему возникают при контакте с животными, большинство из них с 2016 г., по-видимому, обусловлены передачей вируса от человека к человеку.

Учитывая глобальную структуру путешествий, незамеченные эпидемии Мпокс в одном регионе могут спровоцировать вспышки в других. Исследователи подчеркивают важность глобальной бдительности и справедливого реагирования здравоохранения на случаи заболевания оспой во всем мире, выступая за проведение всемирного эпиднадзора для искоренения вируса и предотвращения его повторного распространения.

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