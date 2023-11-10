Вдохнуть полной грудью: хирурги заменили легкие пациента на грудные импланты

В ситуации когда жизнь молодого человека висела на волоске, хирурги прибегли к довольно нестандартному использованию пары грудных имплантов для его спасения.

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В ходе необычной операции, проведенной в Северо-Западном мемориальном госпитале в Чикаго, хирурги успешно использовали пару грудных имплантатов для временной замены легких 34-летнего Дэйви Бауэра, страдавшего от тяжелой лекарственно-устойчивой бактериальной инфекции. Бауэр, курильщик с 20 лет, перешедший на вейпинг в 2014 г., был госпитализирован с тяжелой формой гриппа, которая привела к вторичной легочной инфекции, не поддававшейся лечению обычными антибиотиками, пишет ScienceAlert.

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Состояние Бауэра стремительно ухудшалось, что привело к разжижению легких и необходимости срочной пересадки. Однако из-за тяжести инфекции немедленная трансплантация была невозможна. Чтобы сохранить жизнь Бауэру, врачи под руководством главного торакального хирурга Анкита Бхарата применили нетрадиционный подход. Для заполнения пустоты в грудной клетке после удаления инфицированных легких они использовали грудные имплантаты, которые поддерживали необходимое давление в сердечно-сосудистой системе.

Этот инновационный и довольно необычный подход был временной мерой, позволяющей организму Бауэра очиститься от инфекции, прежде чем хирурги могли рассматривать вопрос о трансплантации. Примечательно, что уже через день после удаления его легких появилась пара доноров. 28 мая Бауэру была успешно проведена операция по пересадке двух легких.

Анкит Бхарат (слева), заведующий отделением торакальной хирургии и пациент с двойной пересадкой легких Дэйви Бауэр (справа) Фото: Northwestern Memorial Hospital

С тех пор Бауэр, который является ландшафтным дизайнером, любителем скейтбординга и гольфа, восстановился и прошел курс реабилитации. В связи с уникальным медицинским опытом он планирует сменить свой игровой ник на "DD Davey", чтобы запечатлеть момент нестандартного использования грудных имплантов размером DD для его спасения. Случай Бауэра представляет собой первый медицинский опыт нестандартного применения имплантов в Северо-Западном мемориальном госпитале и открывает перспективы для будущих процедур пересадки критических легких.

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