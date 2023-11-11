Гавайская загадка. Окрасившийся в розовый цвет пруд поставил ученых в тупик (фото)

Ученые не пришли к единогласному ответу касательно пруда, который внезапно приобрел ярко розовый цвет, но предостерегают жителей от погружения в него и употребления рыбы выловленной в нем рыбы.

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Недавний инцидент на Гавайях привлек к себе внимание в связи с необычной трансформацией пруда на острове Мауи. Вода в нем приобрела поразительный розовый цвет, что вызвало расследования и предупреждения ученых об опасности такого явления, пишет The Mercury Times.

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Изменение цвета воды, о котором впервые сообщил один из посетителей пляжа 30 октября, вызвало предположения о его причинах, среди которых главным подозреваемым является засуха. Брет Вулф, управляющий заповедником, первоначально опасался цветения водорослей, но анализы исключили наличие токсичных водорослей. Вместо этого явление может быть вызвано галобактериями — одноклеточными организмами, процветающими в условиях повышенной солености. Соленость воды в зоне поражения необычайно высока и примерно в два раза превышает соленость морской воды.

Предполагается, что ситуацию усугубляет продолжающаяся засуха на острове Мауи, поскольку сокращение притока воды из ручья Вайкапу привело к повышению уровня солености. Ожидается, что цвет воды изменится после того, как пойдут дожди и поток воды увеличится, разбавив соленость. Розовый оттенок — первый случай для пруда, который в прошлом пережил засуху и высокую соленость, но никогда не менял цвет.

Фото розовой воды в Национальном заказнике Kealia Pond в Кихеи, Гавайи Фото: Matthew Thayer

Это необычное зрелище привлекло внимание многочисленных посетителей, которых привлекли фотографии, распространяемые в социальных сетях. Хотя миссия заповедника сосредоточена на сохранении местных и исчезающих водоплавающих птиц и восстановлении водно-болотных угодий, розовая вода стала непреднамеренной достопримечательностью. Вулф признает интерес публики, отмечая, что если это привлекает людей в заповедник, то это станет положительным моментом всей ситуации.

Убежище является важным местом обитания исчезающих птиц, таких как гавайский ходулочник и гавайский лысун, а также местом остановки перелетных птиц в зимний период. К счастью, розовая вода, по-видимому, не вредит этим птицам. Однако в качестве меры предосторожности официальные лица рекомендуют не заходить в воду и не употреблять в пищу рыбу из нее, поскольку точная причина такого окрашивания пока не установлена. Обычно в заказнике запрещено заходить в пруд вброд или с домашними животными.

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