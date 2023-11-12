Здоровье в динамике: ученые выяснили, что любой вид движения предпочтительнее сидения на месте

Частое сидение на одном месте может пагубного сказаться на нашем здоровье, но ученые выделили несколько способов, которые могут избежать проблем в будущем.

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Недавнее исследование, проведенное Британским фондом сердца и глобальным консорциумом, показывает, что любая форма активности, включая сон, более полезна для здоровья сердца, чем сидение. Доктор Джо Блоджетт, автор исследования, отмечает, что замена сидячей работы даже короткими периодами умеренной или энергичной активности значительно улучшает здоровье сердца, пишет Study Finds.

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Исследование показало, что наибольшую пользу приносят занятия умеренной и энергичной деятельностью, причем положительное влияние оказывают даже пятиминутные занятия. Стояние, легкая активность и сон также положительно влияют на здоровье сердца. Профессор Марк Хамер, другой старший автор исследования, подчеркивает новизну исследования, заключающуюся в оценке всего 24-часового диапазона поведения, что позволяет предложить индивидуальные рекомендации по активности.

Сердечно-сосудистые заболевания, являющиеся одной из основных причин смерти во всем мире, с 1997 года имеют тенденцию к росту распространенности. Профессор Джеймс Лейпер подчеркивает важность простых изменений в распорядке дня для снижения риска инфаркта или инсульта. Такие изменения как, например, выбор стоячего стола, могут принести значительный положительный эффект, включая улучшение индекса массы тела, уровня холестерина и уменьшение объема талии.

Авторы исследования призывают к устойчивым и приятным изменениям в распорядке дня, например, к включению в него активных перерывов, таких как ходьба во время телефонных разговоров или регулярное выполнение прыжков. Замена 30 минут сидячего образа жизни на умеренные или энергичные физические нагрузки может привести к заметным физическим изменениям, говорят авторы.

Исследование основано на данных шести исследований с участием 15 246 человек из пяти стран, в которых использовались носимые технологии для отслеживания различных показателей здоровья. Профессор Эммануэль Стаматакис, также являющийся одним из старших авторов, подчеркивает точность этих носимых устройств в дифференциации типов физической активности и осанки, что повышает точность оценки эффекта для здоровья.

Ранее Фокус писал о самом быстром способе нарастить мышцы. Ученые считают, что частые, но короткие тренировки, принесут больше эффекта, чем редкие, но длительные.

Также Фокус писал о том, что даже малейшие физические упражнения могут снизить риск инсульта. Также ежедневные прогулки потенциально могут способствовать снижению вероятности развития нарушений сердечного ритма, известных как фибрилляция предсердий.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.