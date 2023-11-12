Здоров'я в динаміці: вчені з'ясували, що будь-який вид руху кращий за сидіння на місці

Часте сидіння на одному місці може згубного позначитися на нашому здоров'ї, але вчені виділили кілька способів, які можуть уникнути проблем у майбутньому.

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Нещодавнє дослідження, проведене Британським фондом серця і глобальним консорціумом, показує, що будь-яка форма активності, включно з сном, корисніша для здоров'я серця, ніж сидіння. Доктор Джо Блоджетт, автор дослідження, зазначає, що заміна сидячої роботи навіть короткими періодами помірної або енергійної активності значно покращує здоров'я серця, пише Study Finds.

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Дослідження показало, що найбільшу користь приносять заняття помірною та енергійною діяльністю, причому позитивний вплив мають навіть п'ятихвилинні заняття. Стояння, легка активність і сон також позитивно впливають на здоров'я серця. Професор Марк Хамер, інший старший автор дослідження, наголошує на новизні дослідження, що полягає в оцінці всього 24-годинного діапазону поведінки, що дає змогу запропонувати індивідуальні рекомендації щодо активності.

Серцево-судинні захворювання, які є однією з основних причин смерті в усьому світі, з 1997 року мають тенденцію до зростання поширеності. Професор Джеймс Лейпер підкреслює важливість простих змін у розпорядку дня для зниження ризику інфаркту або інсульту. Такі зміни як, наприклад, вибір стоячого столу, можуть принести значний позитивний ефект, включно з покращенням індексу маси тіла, рівня холестерину та зменшенням об'єму талії.

Автори дослідження закликають до стійких і приємних змін у розпорядку дня, наприклад, до включення в нього активних перерв, як-от ходьба під час телефонних розмов або регулярне виконання стрибків. Заміна 30 хвилин сидячого способу життя на помірні або енергійні фізичні навантаження може призвести до помітних фізичних змін, кажуть автори.

Дослідження ґрунтується на даних шести досліджень за участю 15 246 осіб із п'яти країн, у яких використовували носимі технології для відстеження різних показників здоров'я. Професор Еммануель Стаматакіс, який також є одним зі старших авторів, наголошує на точності цих носяться пристроїв в диференціації типів фізичної активності та постави, що підвищує точність оцінки ефекту для здоров'я.

Раніше Фокус писав про найшвидший спосіб наростити м'язи. Вчені вважають, що часті, але короткі тренування, принесуть більше ефекту, ніж рідкісні, але тривалі.

Також Фокус писав про те, що навіть найменші фізичні вправи можуть знизити ризик інсульту. Також щоденні прогулянки потенційно можуть сприяти зниженню ймовірності розвитку порушень серцевого ритму, відомих як фібриляція передсердь.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.