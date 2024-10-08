Убережет от фатального исхода: ученые разработали точнейший метод, рассчитывающий риск смерти

Наука уже долгое время совершенствует методы предупреждения людей о возможной преждевременной смерти, спасающие миллионы жизней. Новые эпигенетические часы, разработанные учеными, являются более простыми и невероятно точным.

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Новое исследование ученых показало потенциал новых эпигенетических часов под названием CheekAge для прогнозирования риска смертности. Эпигенетические часы, ключевой инструмент в оценке биологического возраста, используют метилирование ДНК для оценки биологического возраста человека в отличие от его хронологического возраста. Это изобретение может помочь миллионам людей осознать риски ранней смерти и пересмотреть заботу о своем здоровье, пишет News Medical.

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CheekAge, эпигенетические часы нового поколения, были разработаны на основе набора данных, включающего более 200 000 участков метилирования ДНК из клеток буккальной области, что позволяет понять, как факторы образа жизни, такие как физические упражнения, диета и стресс, влияют на здоровье. В отличие от традиционных часов первого поколения, которые обычно используются в судебной медицине для прогнозирования хронологического возраста, часы нового поколения, такие как CheekAge, дают более глубокое представление о здоровье и образе жизни.

Многие из этих моделей требуют взятия образцов крови, что ограничивает их практичность при использовании в домашних условиях или среди пожилых людей, но CheekAge, созданный на основе буккальных клеток, а не крови, преодолевает это ограничение, предлагая неинвазивный метод оценки возраста и прогнозирования риска для здоровья. Недавнее исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Aging, было посвящено Лотианским когортам рождений 1921 и 1936 годов, в котором приняли участие 1513 человек в возрасте от 67,8 до 90,6 лет. Данные о смертности были собраны из центральных медицинских регистров, и исследователи применили CheekAge для прогнозирования риска смертности участников.

Результаты показали, что на каждое стандартное отклонение увеличения "дельта-возраста" CheekAge (разница между эпигенетическим и хронологическим возрастом) риск смертности увеличивался на 21%. Кривые выживания показали, что люди с наибольшей дельтой CheekAge умирали на 7,8 лет раньше, чем те, у кого она была наименьшей. Это исследование представляет собой значительный шаг вперед в изучении биомаркеров: впервые биомаркер старения, разработанный для тканей буккальной области, успешно предсказал смертность на основе данных о метилировании крови.

При сравнении с часами первого поколения CheekAge постоянно превосходил их, получая результаты, схожие с результатами часов DNArn PhenoAge, другой модели нового поколения, которая показала 23-процентное увеличение риска смертности на одно стандартное отклонение. Интересно, что исследователи также определили конкретные CpG-сайты (участки ДНК, где происходит метилирование), которые вносили наибольший вклад в предсказание смертности. Например, удаление CpG cg14386193, связанного с геном ALPK2, значительно повлияло на коэффициент ложных обнаружений. Этот CpG и другие, связанные с такими генами, как PDZRN4 (потенциальный супрессор опухолей) и CPNE2, были связаны с возрастными заболеваниями, хотя для полного понимания их транскрипционных эффектов необходимы дальнейшие исследования.

Результаты исследования говорят, что CheekAge является надежным предиктором смертности, несмотря на ограничения, связанные с отсутствием CpG в различных тканевых источниках. Они подчеркивают важность лонгитюдных исследований для дальнейшего уточнения того, какие именно CpG имеют наиболее сильные ассоциации со смертностью, и подчеркивают потенциал модели как неинвазивного инструмента для исследования старения и оценки риска для здоровья.

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