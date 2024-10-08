Убереже від фатального результату: вчені розробили найточніший метод, що розраховує ризик смерті

Наука вже довгий час удосконалює методи попередження людей про можливу передчасну смерть, що рятують мільйони життів. Новий епігенетичний годинник, розроблений вченими, є більш простим і неймовірно точним.

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Нове дослідження вчених показало потенціал нового епігенетичного годинника під назвою CheekAge для прогнозування ризику смертності. Епігенетичний годинник, ключовий інструмент в оцінці біологічного віку, використовує метилювання ДНК для оцінки біологічного віку людини на відміну від її хронологічного віку. Цей винахід може допомогти мільйонам людей усвідомити ризики ранньої смерті та переглянути турботу про своє здоров'я, пише News Medical.

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CheekAge, епігенетичний годинник нового покоління, розробили на основі набору даних, що містить понад 200 000 ділянок метилювання ДНК із клітин букальної ділянки, що дає змогу зрозуміти, як фактори способу життя, як-от фізичні вправи, дієта і стрес, впливають на здоров'я. На відміну від традиційних годинників першого покоління, які зазвичай використовують у судовій медицині для прогнозування хронологічного віку, годинники нового покоління, такі як CheekAge, дають глибше уявлення про здоров'я і спосіб життя.

Багато з цих моделей вимагають взяття зразків крові, що обмежує їхню практичність під час використання в домашніх умовах або серед літніх людей, але CheekAge, створений на основі букальних клітин, а не крові, долає це обмеження, пропонуючи неінвазивний метод оцінювання віку та прогнозування ризику для здоров'я. Нещодавнє дослідження, опубліковане в журналі Frontiers in Aging, було присвячене Лотіанським когортам народжень 1921 і 1936 років, у якому взяли участь 1 513 осіб віком від 67,8 до 90,6 років. Дані про смертність були зібрані з центральних медичних регістрів і дослідники застосували CheekAge для прогнозування ризику смертності учасників.

Результати показали, що на кожне стандартне відхилення збільшення "дельта-віку" CheekAge (різниця між епігенетичним і хронологічним віком) ризик смертності збільшувався на 21%. Криві виживання показали, що люди з найбільшою дельтою CheekAge помирали на 7,8 років раніше, ніж ті, у кого вона була найменшою. Це дослідження є значним кроком уперед у вивченні біомаркерів: уперше біомаркер старіння, розроблений для тканин букальної ділянки, успішно передбачив смертність на основі даних про метилювання крові.

Під час порівнянні з годинником першого покоління CheekAge постійно перевершував його, отримуючи результати, схожі з результатами годинника DNArn PhenoAge, іншої моделі нового покоління, що показала 23-відсоткове збільшення ризику смертності на одне стандартне відхилення. Цікаво, що дослідники також визначили конкретні CpG-сайти (ділянки ДНК, де відбувається метилювання), які робили найбільший внесок у передбачення смертності. Наприклад, видалення CpG cg14386193, пов'язаного з геном ALPK2, значно вплинуло на коефіцієнт хибних виявлень. Цей CpG та інші, пов'язані з такими генами, як PDZRN4 (потенційний супресор пухлин) і CPNE2, були пов'язані з віковими захворюваннями, хоча для повного розуміння їхніх транскрипційних ефектів необхідні подальші дослідження.

Результати дослідження свідчать, що CheekAge є надійним предиктором смертності, попри обмеження, пов'язані з відсутністю CpG у різних тканинних джерелах. Вони підтверджують важливість лонгітюдних досліджень для подальшого уточнення того, які саме CpG мають найсильніші асоціації зі смертністю, і демонструють потенціал моделі як неінвазивного інструменту для дослідження старіння та оцінки ризику для здоров'я.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.