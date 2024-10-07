Предрассудок, убивающий миллионы: ученые рассказали об опасности для женщин с больным сердцем

Сердечные болезни являются распространенной и смертельно опасной причиной ухудшения здоровья миллионов мужчин и женщин. Однако если первые получают нужную и правильную диагностику, вторые подвержены неверным диагнозам, угрожающим жизни.

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Согласно недавнему заявлению Британского сердечно-сосудистого общества, женщины в по-прежнему недодиагностируют и недолечивают сердечно-сосудистые заболевания. Одним из основных факторов, способствующих этому, является сохраняющееся представление о сердечно-сосудистых заболеваниях как о "мужской болезни". Однако сердечные заболевания влияют на женщин по-разному, и неспособность распознать эти различия может привести к ошибочному диагнозу с потенциально фатальными последствиями, пишет The Conversation.

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Исследования, подобные опубликованному в журнале Circulation, показывают, что у мужчин обычно больше сердце, толще сердечная мышца и шире кровеносные сосуды по сравнению с женщинами. Женские сердца бьются быстрее, чтобы компенсировать свой меньший размер, но при этом они перекачивают меньше крови за каждый удар. Эти различия распространяются и на строение кровеносных сосудов: у женщин, как правило, более узкие артерии, что делает их более восприимчивыми к закупорке мелких сосудов, объясняет Бенедикта Куайе, преподаватель анатомии Ланкастерского университета.

Эти анатомические различия влияют на то, как проявляются и прогрессируют сердечные заболевания, однако многие диагностические инструменты по-прежнему ориентированы на выявление симптомов, наблюдаемых в основном у мужчин. Наиболее узнаваемый симптом сердечного приступа, боль в груди, чаще отмечают мужчины, но женщины часто испытывают другие признаки, такие как тошнота, головокружение и боль в спине. Эти симптомы часто ошибочно относят к другим заболеваниям, что приводит к задержке или неправильной постановке диагноза, говорит Куайе.

Кроме того, стандартные тесты, такие как сердечный тропониновый тест и катетеризация сердца, часто используемые для диагностики сердечных приступов, менее эффективны у женщин. Например, у женщин уровень тропонина может быть ниже, а катетеризация может пропустить закупорку мелких артерий, характерную для женщин. Исторически женщины были недостаточно представлены в клинических испытаниях методов лечения сердечно-сосудистых заболеваний, что приводило к разработке менее адаптированных методов лечения и рекомендаций по жизненно важному уходу после инфаркта, например, кардиологической реабилитации.

Хотя системами здравоохранения были предприняты усилия по корректировке лечения, включая изменения в методах диагностики и использование передовых методов визуализации, разрыв в оказании помощи женщинам остается значительным. Признание и устранение этих различий необходимо для спасения миллионов жизней, говорит Куайе.

Во всем мире сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти как мужчин, так и женщин. По данным Всемирной организации здравоохранения, на их долю приходится около 31% всех смертей в мире. Повышение осведомленности о том, как именно болезни сердца влияют на женщин имеет решающее значение для продвижения лучших диагностических инструментов и протоколов лечения.

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