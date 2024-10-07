Забобон, що вбиває мільйони: учені розповіли про небезпеку для жінок із хворим серцем

Серцеві хвороби є поширеною і смертельно небезпечною причиною погіршення здоров'я мільйонів чоловіків і жінок. Однак якщо перші отримують потрібну і правильну діагностику, другі схильні до невірних діагнозів, що загрожують життю.

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Згідно з недавньою заявою Британського серцево-судинного товариства, жінки, як і раніше, недодіагностують і недоліковують серцево-судинні захворювання. Одним з основних чинників, що сприяють цьому, є збереження уявлення про серцево-судинні захворювання як про "чоловічу хворобу". Однак серцеві захворювання впливають на жінок по-різному і нездатність розпізнати ці відмінності може призвести до помилкового діагнозу з потенційно фатальними наслідками, пише The Conversation.

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Дослідження, подібні до опублікованого в журналі Circulation, показують, що у чоловіків зазвичай більше серце, товстіший серцевий м'яз і ширші кровоносні судини порівняно з жінками. Жіночі серця б'ються швидше, щоб компенсувати свій менший розмір, але водночас вони перекачують менше крові за кожен удар. Ці відмінності поширюються і на будову кровоносних судин: у жінок, як правило, вужчі артерії, що робить їх чутливішими до закупорки дрібних судин, пояснює Бенедикта Куайє, викладач анатомії Ланкастерського університету.

Ці анатомічні відмінності впливають на те, як проявляються і прогресують серцеві захворювання, проте багато діагностичних інструментів, як і раніше, орієнтовані на виявлення симптомів, які спостерігаються здебільшого у чоловіків. Найбільш впізнаваний симптом серцевого нападу, біль у грудях, частіше відзначають чоловіки, але жінки часто відчувають інші ознаки, такі як нудота, запаморочення і біль у спині. Ці симптоми часто помилково відносять до інших захворювань, що призводить до затримки або неправильної постановки діагнозу, каже Куайє.

Крім того, стандартні тести, як-от серцевий тропоніновий тест і катетеризація серця, часто використовувані для діагностики серцевих нападів, менш ефективні у жінок. Наприклад, у жінок рівень тропоніну може бути нижчим, а катетеризація може пропустити закупорку дрібних артерій, характерну для жінок. Історично жінки були недостатньо представлені в клінічних випробуваннях методів лікування серцево-судинних захворювань, що призводило до розроблення менш адаптованих методів лікування і рекомендацій щодо життєво важливого догляду після інфаркту, наприклад, кардіологічної реабілітації.

Хоча системи охорони здоров'я доклали зусиль щодо коригування лікування, включно зі змінами в методах діагностики та використанням передових методів візуалізації, розрив у наданні допомоги жінкам залишається значним. Визнання та усунення цих відмінностей необхідне для порятунку мільйонів життів, каже Куайє.

У всьому світі серцево-судинні захворювання є основною причиною смерті як чоловіків, так і жінок. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, на їхню частку припадає близько 31% усіх смертей у світі. Підвищення обізнаності про те, як саме хвороби серця впливають на жінок має вирішальне значення для просування найкращих діагностичних інструментів і протоколів лікування.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.