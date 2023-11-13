Миллионы ошибочных диагнозов. Ученые выявили неточности в измерении артериального давления

Из-за неверной диагностики гипертонии и других заболеваний, миллионы людей могут принимать препараты без каких-либо реальных оснований, считают авторы исследования.

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Недавнее исследование, проведенное Университетом штата Огайо совместно с Американской кардиологической ассоциацией и Американским колледжем кардиологов, выявило риск ошибочной диагностики высокого артериального давления у миллионов людей из-за неточных показаний артериального давления. В исследовании подчеркивается важность позы и положения пациента в процессе измерения, пишет New Atlas.

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Исследователи обнаружили, что показания артериального давления могут быть значительно завышены при измерении на смотровом столе по сравнению с более точным методом, предполагающим сидячее положение пациента, когда ноги стоят на полу, спина поддерживается, а рука располагается на уровне сердца. Такое различие в технике измерения может привести к расхождению в среднем на 7 мм рт. ст. по систолическому и на 4,5 мм рт. ст. по диастолическому артериальному давлению.

Доктор Рэнди Векслер, врач первичной медицинской помощи из Медицинского центра Векснера Университета штата Огайо и один из исследователей, отметил существенное влияние методов измерения на показатели артериального давления. В исследовании приняли участие 150 взрослых, разделенных на три группы, каждая из которых подвергалась различным условиям измерения, что подчеркивает вариативность показаний в зависимости от позы и положения тела.

Такое расхождение в показаниях артериального давления вызывает опасения по поводу возможной гипердиагностики гипертонии и ненужного приема лекарств, что может привести к таким неблагоприятным последствиям, как гипотония, особенно у пожилых людей. Исследование требует повышения информированности медицинских работников и пациентов о правильных процедурах измерения артериального давления.

Кроме того, исследователи обратили внимание на проблему, с которой сталкиваются врачи первичного звена, которым трудно выделить достаточно времени для точного измерения артериального давления в связи с жесткими рекомендациями по профилактике и лечению хронических заболеваний.

Доктор Джордана Коэн, не участвовавшая в исследовании, подчеркнула важность правильного измерения артериального давления и лечения для улучшения результатов лечения пациентов и получения экономической выгоды для систем здравоохранения. Авторы призвали к переоценке существующей практики измерения артериального давления для обеспечения более точной диагностики и лечения.

Ранее Фокус писал о дешевой альтернативе тонометрам, работающую на смартфоне. Устройство обещает обеспечить надежную проверку артериального давления прямо на вашем смартфоне, в любом месте и в любое время.

Также Фокус писал о том, что разговоры по телефону повышают давление. Как показывает новое исследование, чем больше люди общаются по телефону, тем выше риск появления у них высокого кровяного давления.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.