Бремя бедности. Ученые выявили связь между нищетой, экологией и проблемами с сердцем

Проанализировав большое количество данных, ученые пришли к выводу, что социально уязвимые слои общества особенно подвержены проблемам сердечно-сосудистого характера в связи с плохой экологией.

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Недавнее исследование, представленное на Научных сессиях Американской ассоциации сердца выявило тесную взаимосвязь между вредными факторами окружающей среды и проблемами сердечно-сосудистого здоровья в США. Ученые проанализировали данные почти 72 тыс. населенных пунктов и узнали, что экологические факторы негативно влияют на здоровье сердца даже при учете таких переменных, как возраст, пол, социальная уязвимость, доступ к медицинскому обслуживанию и местоположение, пишет Knowridge.

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В исследовании, проведенном под руководством доктора Риши К. Вадхера, особо отмечается, что в районах с неблагоприятными экологическими условиями, такими как загрязнение воздуха, токсичные объекты и неудовлетворительная инфраструктура, чаще встречаются проблемы со здоровьем, связанные с сердцем. В исследовании также подчеркивается непропорционально большое влияние этих факторов на социально уязвимые сообщества, которые часто характеризуются социально-экономическими проблемами и более высокой представленностью расовых и этнических меньшинств.

Для оценки влияния различных элементов окружающей среды на здоровье человека исследователи использовали индекс экологической справедливости (Environmental Justice Index, EBI), включающий такие факторы, как загрязнение окружающей среды и качество застройки. Полученные результаты подчеркивают проблему экологической несправедливости, показывая, что районы с неблагополучной экономической ситуацией и значительной численностью меньшинств в большей степени подвержены экологическим рискам, в основном из-за отсутствия ресурсов и политического влияния для противодействия этим рискам.

В исследовании подчеркивается необходимость проведения мероприятий в области здравоохранения и политики, направленных на выявление и смягчение экологического бремени, особенно в наиболее социально уязвимых районах. Такие меры имеют решающее значение для улучшения сердечно-сосудистого здоровья и преодоления неравенства в области здравоохранения. По сути, исследование призывает к целенаправленным действиям по снижению экологического бремени в неблагополучных сообществах как средству устранения вопиющего неравенства в состоянии здоровья сердца в масштабах страны.

Ранее Фокус писал об уровне загрязнения воздуха, который приведет к сердечному приступу уже через час. Новое исследование предполагает, что ранее считавшийся безопасным уровень загрязнения воздуха может привести к скорой смерти.

Также Фокус писал об эффективном и простом способе очистить воздух дома. Новое исследование полагает, что перенос растений в помещение и выращивание определенных их видов поможет очистить воздух от опасных химических веществ.

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