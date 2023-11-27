Здоровье в обмен на память: ученые изучили эффект растительной добавки на наш организм

Новое исследование обнаружило положительное влияние добавки на кишечник пожилых людей, но в то же время выявило и негативные последствия ее употребления для их мозга.

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Группа ученых из Великобритании провела 90-дневное исследование с целью оценить влияние многокомпонентной растительной добавки на пожилых людей, испытывающих субъективное снижение памяти. Несмотря на наблюдаемые нарушения памяти, добавка улучшила скорость выполнения когнитивных задач, при этом у участников повысился уровень тирозина в моче и изменился профиль бактерий кишечника, пишет Medical News.

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Исследование, в котором приняли участие 128 человек в возрасте 55-75 лет, было направлено на оценку когнитивных способностей и изменений микробиоты кишечника. Оно примечательно тем, что в нем рассматривались комбинированные растительные соединения, что является относительно малоизученной областью по сравнению с исследованиями отдельных трав. Используемая добавка содержала смесь таких ингредиентов, как куркума, которые, как считается, поддерживают работу мозга через различные механизмы. Участники, заявившие о снижении памяти, ежедневно принимали либо добавку, либо плацебо, а затем с помощью сложных тестов анализировались их когнитивные показатели и микробиоту кишечника.

Результаты показали, что, несмотря на негативное влияние на память, добавка повышает скорость выполнения некоторых когнитивных задач. Анализ микробиоты кишечника выявил увеличение разнообразия в группе лечения и значительное снижение количества специфических видов бактерий. Кроме того, увеличение содержания тирозина в моче позволило предположить потенциальную связь с улучшением скорости когнитивных процессов за счет дофаминергической активности.

Исследование показало, что, хотя добавка улучшила скорость когнитивных процессов и здоровье кишечника, она оказала неожиданное влияние на память. Необходимы дальнейшие исследования, особенно с учетом разного набора участников до и после пандемии COVID-19. Данное исследование расширяет представление о потенциальном влиянии комбинированных добавок на работу мозга, а также кишечника у пожилых людей.

Ранее Фокус писал о том, что ученые научились генерировать новые нейроны в мозге с помощью стволовых клеток. Обнаружив важность клеточного метаболизма в нейрогенезе, исследователи смогли увеличить количество нейронов в мозге взрослых и пожилых мышей.

Также Фокус писал о том, что ученые обнаружили в нашем мозге математические нейроны. В исследованиях ученых принимали участие девять добровольцев. Благодаря изученному материалу удалось прийти к выводу — в мозгу человека существуют нейроны, активирующиеся во время определенных математических операций.

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