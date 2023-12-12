Кола не спасет от застрявшей в пищеводе еды: ученые предложили действенные альтернативы

Новое исследование выявило, что при застревании еды в пищеводе, использование подручных средств для разрешения проблемы может быть смертельно опасным для здоровья.

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Некоторые люди утверждают, что употребление колы может вытеснить застрявшую в пищеводе пищу, когда мы давимся. Оказывается, это распространенное мнение может быть далеким от правды. Недавнее исследование ученых позволило более детально изучить эту старую сказку, пишет UPI.

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Исследование проводилось под руководством доктора Арджана Бреденоорда, профессора гастроэнтерологии в Медицинских центрах Амстердамского университета. Доктор Бреденоорд объяснил, что когда пища застревает в пищеводе, это не только неприятно, но и может быть довольно страшно и опасно. Это явление отличается от удушья, когда пища застревает в трахее.

Как правило, она застревает из-за сужения пищевода, которое может быть вызвано опухолью или рубцовой тканью от предыдущего воспаления. Застрявшая пища может вызывать боль и даже мешать глотать слюну. В таких случаях стандартной процедурой является обращение в отделение неотложной помощи для проведения эндоскопии, в ходе которой врачи удаляют пищу с помощью камеры и специальных инструментов.

Чтобы протестировать средство на основе колы, команда доктора Бреденоорда работала с 51 пациентом в пяти голландских больницах. Этих пациентов, уже ожидающих эндоскопию, разделили на две группы: половине дали выпить по глотку колы, а другая половина просто ждала. Если кола не помогала, и они по-прежнему не могли глотать, врачи прибегали к экстренной эндоскопии.

Острая пища, хотя и вызывает ощущение жара, на самом деле не наносит никакого физического ущерба пищеварительной системе Фото: DALL-E/Valentyn Surnin

Результаты оказались единогласными. Кола не оказала существенного влияния. Примерно у 61 % пациентов в обеих группах наблюдалось улучшение, независимо от того, пили они колу или нет. И, что немаловажно, никаких негативных последствий употребления колы, учитывая застрявшую пищу, тоже не было.

Доктор Кит Чедвик из Медицинского центра Стони-Брук и доктор Келли ДеЛей из Медицинской школы Университета Колорадо, поддерживают эти выводы. Они подчеркивают, что не стоит полагаться на подобные подручные средства, поскольку они могут отсрочить необходимое медицинское вмешательство и потенциально ухудшить ситуацию. Доктор Чедвик советует попробовать выпить несколько глотков воды, а если это не поможет, то лучше сразу обратиться в отделение неотложной помощи.

Это исследование особенно актуально в сезон отпусков. Доктор ДеЛэй отмечает, что продукты, которые часто едят во время праздников, например, плотное мясо, чаще всего застревают в суженном пищеводе. Поэтому, если вы сами или кто-то другой окажется в подобной неловкой ситуации, помните, что кола — это не выход, и лучшим вариантом является быстрое обращение к врачу.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.