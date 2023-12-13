Праздники не лечат больное сердце: врачи призвали не откладывать визит в больницу

Многие из нас откладывают любые дела, касающиеся нашего здоровья, на неопределенное время в период зимних праздников, но врачи заявляют, что это является смертельно опасным решением.

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Погружаясь в сезон праздников, наполненный радостью и весельем, важно помнить о жизненно важном послании кардиологов: не игнорируйте симптомы сердечных проблем из-за праздничного настроения. Последние данные, подчеркивают важный, но часто упускаемый из виду аспект нашего праздничного здоровья, пишет News 12.

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В это время года наши сердца не только переполнены радостью, но и, в буквальном смысле, находятся в состоянии стресса. Этот стресс, по мнению экспертов, может привести к увеличению частоты сердечных сокращений и повышению кровяного давления. Такие изменения — не просто цифры на медицинской карте; они могут значительно повысить риск возникновения таких серьезных проблем со здоровьем, как инфаркты, инсульты и повреждение артерий.

Доктор Стивен Кункес, специалист по кардиологии из Yale New Haven Health, обращает внимание на тревожную тенденцию: в сезон праздников часто случаются сердечные приступы. Одна из причин этого заключается в том, что люди часто откладывают обращение за медицинской помощью. В предпраздничной суете такие симптомы, как усталость, одышка, отеки ног или дискомфорт в груди, могут быть оставлены без внимания, что может привести к серьезным последствиям.

Но есть и другой удивительный поворот. Новое исследование раскрывает интригующую связь между партнерами. Оказывается, если у вашего любимого человека высокое кровяное давление, то вероятность того, что и у вас оно повысится, составляет 38 %, особенно если вам за 40 или больше. Этот вывод позволяет предположить, что образ жизни и привычки, разделяемые парами, могут синхронно влиять на их здоровье.

Главный вывод из этого исследования очевиден: не забывайте о здоровье сердца во время праздников. Речь идет не только о человеке, но и о коллективном благополучии семьи и близких. Следя за симптомами и придерживаясь здоровых привычек, мы все можем обеспечить более безопасный и счастливый сезон праздников. Помните, что забота о своем сердце — это лучший подарок, который вы можете сделать себе и окружающим.

Ранее Фокус писал об уровне загрязнения воздуха, который приведет к сердечному приступу уже через час. Новое исследование предполагает, что ранее считавшийся безопасным уровень загрязнения воздуха может привести к скорой смерти.

ТакжеФокус писал о том, что ученым удалось наблюдать за первыми секундами запуска сердца в эмбрионе. Изучения первых секунд жизни сердца у еще молодого эмбриона, ученые узнали много любопытных фактов, например, о том, что сердце начинает работать еще не будучи сформированным.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.