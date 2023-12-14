Нерегулярный сон связали с развитием деменции: ученые рассказали, как этому противостоять

Новое исследование ученых обнаружило прочную связь между системным недостатком сна и высоким риском развития деменции. Ученые рассказали, кто находится в группе риска и о том, как обезопасить себя.

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Мы часто слышим о важности достаточного количества сна для хорошего здоровья, но, похоже, дело не только в возможности хорошо выспаться, а в том, что соблюдение регулярного графика сна может значительно снизить риск развития деменции. Согласно недавнему исследованию, постоянное время отхода ко сну и пробуждения имеет решающее значение для здоровья мозга, пишет Daily Mail.

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Мэтью Пасе, исследователь из Университета Монаша в Мельбурне, и его команда обнаружили странную связь: у людей с нерегулярным режимом сна на 53 % выше риск развития деменции. Этот вывод подчеркивает важность не просто количества сна, но и его регулярность.

В исследовании принимала участие большая группа из 88 000 человек в возрасте в среднем 62 лет. За этими участниками следили около семи лет. В течение недели они носили на запястье специальное устройство, которое отслеживало циклы их сна. Этот гаджет помог исследователям определить, насколько постоянным был их сон. Представьте себе оценочную таблицу сна — если бы вы каждый день засыпали и просыпались в одно и то же время, то получили бы 100 баллов. Но если бы вы спали в разное время, то ваш результат был бы равен нулю.

Сравнив эти показатели с медицинскими картами, ученые обнаружили, что за период исследования у 480 человек развилась деменция. У тех, кто спал нерегулярно, средний балл составил 41, а у тех, кто спал регулярно, — около 71. У людей, находящихся в среднем диапазоне, средний балл составил 60.

Но даже после учета таких факторов, как возраст, пол и генетический риск развития болезни Альцгеймера, связь между нерегулярным сном и деменцией оставалась сильной. У людей с наиболее нерегулярным режимом сна риск развития деменции был на 53 % выше, чем в средней группе.

Не обязательно быть идеальным, но стремление к умеренно регулярному режиму сна может стать ключевым фактором в защите здоровья мозга. Пасе предполагает, что простая адаптация привычек, способствующих здоровому сну и поведенческая терапия могут помочь улучшить неустойчивый режим. Так что, если ваш график сна немного хаотичен, возможно, пришло время изменить его ради будущего вашего мозга.

Ранее Фокус писал об опасностях нерегулярного сна. Согласно недавнему опубликованному исследованию, люди с нерегулярной продолжительностью сна более склонны к развитию атеросклероза, который представляет собой образование бляшек на стенках артерий.

Также Фокус писал о том, чем опасен дневной сон. Новое исследование полагает, что вздремнуть в течение дня может быть не только не полезно, но и крайне опасно для нашего здоровья.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.