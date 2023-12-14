Нерегулярний сон пов'язали з розвитком деменції: вчені розповіли, як цьому протистояти

Нове дослідження вчених виявило міцний зв'язок між системною нестачею сну і високим ризиком розвитку деменції. Вчені розповіли, хто перебуває в групі ризику і про те, як убезпечити себе.

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Ми часто чуємо про важливість достатньої кількості сну для гарного здоров'я, але, схоже, річ не тільки в можливості добре виспатися, а в тому, що дотримання регулярного графіка сну може значно знизити ризик розвитку деменції. Згідно з недавнім дослідженням, постійний час відходу до сну і пробудження має вирішальне значення для здоров'я мозку, пише Daily Mail.

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Метью Пасе, дослідник з Університету Монаша в Мельбурні, і його команда виявили дивний зв'язок: у людей з нерегулярним режимом сну на 53 % вищий ризик розвитку деменції. Цей висновок підкреслює важливість не просто кількості сну, а й його регулярності.

У дослідженні брала участь велика група з 88 000 осіб у віці в середньому 62 роки. За цими учасниками стежили близько семи років. Протягом тижня вони носили на зап'ясті спеціальний пристрій, який відстежував цикли їхнього сну. Цей гаджет допоміг дослідникам визначити, наскільки постійним був їхній сон. Уявіть собі оціночну таблицю сну — якби ви щодня засинали і прокидалися в один і той самий час, то отримали б 100 балів. Але якби ви спали в різний час, то ваш результат дорівнював би нулю.

Порівнявши ці показники з медичними картами, вчені виявили, що за період дослідження у 480 осіб розвинулася деменція. У тих, хто спав нерегулярно, середній бал становив 41, а в тих, хто спав регулярно, — близько 71. У людей, які перебувають у середньому діапазоні, середній бал становив 60.

Але навіть після врахування таких факторів, як вік, стать і генетичний ризик розвитку хвороби Альцгеймера, зв'язок між нерегулярним сном і деменцією залишався сильним. У людей з найбільш нерегулярним режимом сну ризик розвитку деменції був на 53 % вищим, ніж у середній групі.

Не обов'язково бути ідеальним, але прагнення до помірно регулярного режиму сну може стати ключовим фактором у захисті здоров'я мозку. Пасе припускає, що проста адаптація звичок, що сприяють здоровому сну, і поведінкова терапія можуть допомогти поліпшити нестійкий режим. Тож, якщо ваш графік сну трохи хаотичний, можливо, настав час змінити його заради майбутнього вашого мозку.

Раніше Фокус писав про небезпеки нерегулярного сну. Згідно з недавнім опублікованим дослідженням, люди з нерегулярною тривалістю сну більш схильні до розвитку атеросклерозу, який являє собою утворення бляшок на стінках артерій.

Також Фокус писав про те, чим небезпечний денний сон. Нове дослідження вважає, що подрімати протягом дня може бути не тільки не корисно, а й вкрай небезпечно для нашого здоров'я.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.